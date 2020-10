.

Frau Holle, oder:

Und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen!



Märchen nach den Brüdern Grimm

von Jutta Braun-Wingert

geeignet ab 5 Jahren



Aufgrund der neuen Corona -Verordnung der Regierung bleibt das Theater von 02.11.-30.11. für den Publikumsverkehr geschlossen.

Die Märchenpremiere wird vorraussichtlich am 12.12.2020 16.00Uhr, unter Auflagen der Pandemiestufe 3 (Schutzmaskenpflicht während ihres Theateraufenthaltes) stattfinden



Zum Inhalt:

Eine missgünstige, faule Tochter wird von ihrer Mutter vergöttert und verwöhnt, während die Stiefschwester alle Arbeit am Hals hat, kein gutes Wort bekommt und dann auch noch bestraft wird, obwohl sie keine Schuld daran hat, dass ihr beim Spinnen die Spule in den Brunnen fällt. Sie muss sie herausholen, egal wie gefährlich das sein mag.



Und jetzt? Jetzt erlebt sie eine Überraschung nach der anderen! Sprechende Bäume und sprechende Backöfen sind schon erstaunlich genug. Aber die komische Alte, die in ihrem Häuschen sitzt und auf eine Hilfe im Haushalt wartet? Marie hilft, wo sie kann, und das wird zu ihrem Erfolgsgeheimnis. Sie kommt zurück aus dieser merkwürdigen Welt in die Wirklichkeit, und dort warten ihre Stiefmutter und ihre Stiefschwester. Die Beiden haben sie ja erst in die unangenehme Lage gebracht, aber jetzt sind sie neidisch auf Maries Erfolg, auf ihr strahlendes Aussehen. Darum folgt Mariechen auf dem Fuße und springt ebenfalls in den Brunnen. Allerdings mit anderer Absicht und keineswegs, um irgendjemandem auch nur ein kleines Bisschen zu helfen. Das rächt sich bald! Und trotzdem können wir am Ende sagen: Ende gut, alles gut! Klingt wie ein Märchen? Ist ein Märchen!



Beginn: 16:00 Uhr

Spielzeit: Dezember 2020 - März 2021

