Pressemitteilung BoxID: 761909 (The Walt Disney Company (Germany) GmbH)

shopDisney feiert 1. Jahrestag mit zahlreichen Aktionen und neuen Kollektionen

Vor genau einem Jahr, am 1. August 2018, launchte Disney EMEA mit shopDisney.de die neue Online-Destination für alle Disney Fans und startete damit eine magische Erfolgsgeschichte. Neben eigenen Produkten sind seit August 2018 auch zahlreiche Lizenzprodukte in Kooperation mit namhaften Herstellern verfügbar: Angefangen bei trendigen Fashion-Highlights und coolen Accessoires von Cath Kidston, Codello, Hype, Coach oder Danielle Nicole, Haushaltsprodukten von Le Creuset, Samsonite oder IXXI, bis hin zu hochwertigem Spielzeug von Hasbro, Lego, Clementoni oder Funko bietet der Onlineshop eine riesige Auswahl. Das neue Konzept überzeugte dabei Fans und Partner gleichermaßen: Seit dem Start vor einem Jahr kann shopDisney auf mehr als 62 Millionen Besucher zurückblicken.



Mit zahlreichen Aktionen wird der Jubiläumsmonat August gebührend gefeiert. Vier Wochen lang können die Fans im August mit verschiedenen Rabattaktionen auf shopDisney.de, die jeweils donnerstags starten, richtig sparen:





1. August: Versandkosten aller Bestellungen auf shopDisney.de für 1€*

8. August: 15% auf alle „Back To School” und “Holiday Shop”-Produkte*

15. August: Erhalte ab einer Bestellung von 50€ dein Wunsch-Geschenk aus ausgewählten Produkten*

22. August – 26. August: 15% bei einem Einkauf ab 60€; 20% bei einem Einkauf ab 80€; die Aktion geht von Donnerstag bis Montag





*Die Aktionen dauern jeweils 24 Stunden



Neben den unschlagbaren Rabattaktionen können sich Gewinnspiel-Freunde auf wöchentliche Social Media Aktionen auf den shopDisney Facebook- und Instagram-Kanälen freuen. Hier werden jeden Freitag tolle Produkte verlost. Doch damit nicht genug – shopDisney.de Besucher werden im August jeden Montag mit einer neuen Kollektion beschenkt. Los geht es mit einer Sonderkollektion für Fans der beliebtesten Disney Fellnasen: Die Oh My Disney Dogs Kollektion wartet mit einzigartigen Produkten im Disney Hunde-Print für Zwei- und Vierbeiner auf. Neben stylischer Kleidung, sorgen auch coole Accessoires, Tassen, Fressnäpfe und Spielbälle für jede Menge Spaß mit den ikonischen Hunden aus den Disney Filmen. Mit dieser und drei weiteren Kollektionen können Fans im gesamten August den Geburtstag von shopDisney.de feiern: Zunächst folgt die zweite Kollektion der Weihnachtsdekorationsstücke, anschließend die neue Disney Eats Kollektion sowie die Toy Story 4 Forky Kuscheltier Kollektion, die allesamt großartige Produkte im Gepäck haben.



Eine Produktübersicht zu den Neuheiten der Oh My Disney Dogs Kollektion finden Sie in der Pressemitteilung anbei. Weitere tolle Items und Angebote zum Geburtstag von shopDisney finden Sie auf www.shopDisney.de sowie auf den Facebook und Instagram Kanälen.

