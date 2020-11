22 Jahre nach Erstveröffentlichung des Disney Zeichentrickfilms kehrt die legendäre chinesische Kriegerin Mulan in einem imposanten Live-Action-Abenteuer zurück auf die heimischen Bildschirme. Die inspirierende Geschichte über Familie, Mut, Loyalität und eine furchtlose junge Frau, die ihren Platz in der Welt sucht und findet, zählt zu den absoluten Disney Klassikern.



Jetzt präsentiert sich „Mulan“ in neuem Gewand. Als Eindringlinge aus dem Norden vor den Toren Chinas stehen und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen, nimmt die mutige Außenseiterin ihr Schicksal selbst in die Hand und beweist, dass eine echte Heldin in ihr steckt. Die mitreißende Neuverfilmung des Disney Zeichentrick-Klassikers entstand unter der Regie der gefeierten neuseeländischen Filmemacherin Niki Caro. In der Hauptrolle überzeugt Yifei Liu als Mulan. An ihrer Seite sind Donnie Yen als Kommandant Tung, Jason Scott Lee und Gong Li als Bösewichte Bori Khan und Xianniang zu sehen, sowie Yoson An als Cheng Honghui und Jet Li als Kaiser von China.



Ab 26. November 2020 auf DVD, Blu-ray und 4K UHD



Fans können sich das bildgewaltige Abenteuer ab 26. November 2020 auf DVD, Blu-ray und 4K UHD Blu-ray in ihre Disney Sammlung holen. Wer einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung von „Mulan“ werfen möchte, darf sich auf noch nie zuvor gezeigtes Bonusmaterial freuen, das sowohl auf den Blu-ray-Versionen als auch digital verfügbar ist. Das Featurette „Ein Klassiker in neuem Gewand“ zeigt, wie sich die Filmemacher beim Dreh des Live-Action-Abenteuers für eine neue Generation von Disney Fans vom ursprünglichen Zeichentrickklassiker inspirieren ließen. Im Clip „Die neue Mulan“ werden die talentierte Hauptdarstellerin Yifei Liu und ihre Verwandlung für die Rolle portraitiert. „Zum Bösewicht werden“ gewährt einen exklusiven Einblick, wie sich die Schauspieler Jason Scott Lee und Gong Li durch intensives Training und spektakuläre Kostüme in die beiden Bösewichte des Films verwandeln. Natürlich spielt auch Musik wieder eine große Rolle: Im Clip „Die Filmmusik von Mulan“ begleiten wir Hauptdarstellerin Yifei Liu ins Tonstudio, wo sie den Kultsong „Reflection“ aufnimmt und erfahren alles über die Musik und das Sound-Design in „Mulan“. Das Bonusmaterial beinhaltet zudem sechs zusätzliche Szenen, sowie insgesamt acht Musikvideos, u. a. mit Yifei Liu („Reflection”) und Christina Aguilera („Loyal Brave True”, „Reflection (2020)”).



Ab 04. Dezember 2020 auf Disney+



Für alle, die „Mulan“ zu jeder Zeit und an jedem Ort erleben wollen, wird der Film ab dem 4. Dezember 2020 für alle Disney+ Abonnenten frei auf dem Streaming-Service verfügbar sein. Besonders praktisch ist hier die Download-Funktion, mit der sich der Film ganz einfach herunterladen lässt. So steht dem Filmvergnügen auch im Bus oder der Bahn nichts im Weg.



Über Disney+



Disney+ ist der ultimative Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr. Der Bereich „Direct-to-Consumer and International“ (DTCI) der Walt Disney Company bietet Disney+ ein werbefreies Programm auf den meisten internetfähigen Endgeräten an mit einer Vielzahl von Spielfilmen, Dokumentationen, Live-Action- und Animationsserien sowie Kurzfilmen. Neben dem noch nie dagewesenen Zugang zu Disneys unglaublichem Angebot an Film- und TV-Klassikern ist der Streaming-Service das Zuhause für die neuesten Filme der Walt Disney Studios. Mehr Informationen unter DisneyPlus.com.

(lifePR) (