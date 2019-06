Pressemitteilung BoxID: 755432 (The Walt Disney Company (Germany) GmbH)

Disneyland Paris verkündet neue Sommersaison: Das König der Löwen- und Dschungel- Festival

Von 30. Juni bis 22. September 2019

Hakuna Matata – In Disneyland Paris bleiben die Sorgen diesen Sommer fern, wenn von 30. Juni bis 22. September 2019 Das König der Löwen- und Dschungel- Festival stattfindet. Neue Shows und Paraden rund um die beliebten Disney Meisterwerke begeistern dabei jeden Tag Jung und Alt.



„The Lion King: Rhythms of the Prides Lands“ – eine Originalproduktion von Disneyland Paris



Die brandneue Bühnenshow bringt die einzigartige Geschichte von Disneys Der König der Löwen nach Disneyland Paris. Emotional und in spektakulären Szenen wird die Legende von Simba, Nala, Rafiki, Mufasa, Scar, Timon und Pumbaa erzählt. Dazu geben Sänger und Trommler mitreißende Live-Performances zu den Musikklassikern „Der Ewige Kreis“, „Ich Will Jetzt Gleich König Sein“, „Kann Es Wirklich Liebe Sein“ und „Hakuna Matata“. Tänzer und Akrobaten überraschen mit eindrucksvollen und waghalsigen Choreographien.



“The Jungle Book Jive” mit Balu und Co.

Diese neue Parade feiert den beliebten Disney Film Das Dschungelbuch. Auf farbenfrohen und aufwendig geschmückten Wagen ziehen Balu und King Louie zusammen mit Micky und seinen Freunden durch den Disneyland Park. Musikhits wie „Probier’s Mal Mit Gemütlichkeit“ und „Ich Wäre Gern Wie Du“ sorgen für Sommerlaune.



Mitmachen bei Timons “MataDance“

In einer unterhaltsamen interaktiven Show erklären Timon und Pumbaa dem Publikum ihre frohe Lebensphilosophie und laden zum Mittanzen ein.



Djembe Joy – ein Dorf im Zeichen von Der König der Löwen und Das Dschungelbuch

Im Disneyland Park entsteht „Djembe Joy“, ein Dorf, welches sich ausschließlich den beiden großen Disney Klassikern widmet. Gäste können hier afrikanische Atmosphäre spüren.



Das König der Löwen- und Dschungel- Festival findet von 30. Juni bis 22. September 2019 in Disneyland Paris statt.



Disneyland Paris

Als Europas Touristenziel Nummer eins hat Disneyland Paris seit der Eröffnung 1992 über 320 Millionen Besucher gezählt. Die Anlage verfügt über zwei spektakuläre Themenparks (Disneyland Park und Walt Disney Studios Park) und acht Disney Hotels und Resorts mit 5.800 Zimmern (über 2.700 Zimmer stehen in ausgewählten und angeschlossenen Hotels zur Verfügung). Zwei Full-Service-Kongresszentren und ein erstklassiger 27-Loch-Golfplatz sind ebenfalls vorhanden. Die Anlage ist auch die Heimat von Disney Village - einer der größten Unterhaltungskomplexe in der Region Ile-de-France. Auf über 30.000m² bietet Disney Village Themenrestaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Kinos. Disneyland Paris umfasst 59 Attraktionen, 63 Geschäfte und 55 Restaurants.

