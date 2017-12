Von Dackeln und Drag Queens

Das Jahr 2017 geht mit großen Schritten dem Ende entgegen und in der südlichsten Stadt der kontinentalen USA richten sich die Blicke auf zwei besondere Silvester-Events, die es so nur auf den Florida Keys geben kann.



Key West Dachshund Walk



Bei dieser einzigartigen und ausgefallenen Parade am 31. Dezember flanieren mehr als 200 Dackel mit ihren Besitzern durch die hübsche Innenstadt von Key West. Viele der Dackel sind dabei kostümiert und bieten so einen besonders unterhaltsamen Anblick für die Besucher, die den Umzug mittags auf der Fleming Street zwischen Whitehead und Duval Street bestaunen können.



Red Shoe Drop



Wer an Silvester schon mal in New York war, kennt das Spektakel. Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, fällt am Times Square der große Ball herunter, um das neue Jahr zu begrüßen. Verrückter und schriller geht dieses Ereignis in Key West über die Bühne. Elegant drapiert schwebt Drag Queen Sushi in einem gigantischen, roten High Heel am Bourbon St. Pub, Ecke New Orleans House und wird zum Jahreswechsel unter dem Beifall der jubelnden Menge von einem Balkon herabgelassen.



Ähnlich beliebte Traditionen gibt es in Key West in Sloppy Joe’s Bar auf der Duval Street, wo eine große Conch Shell zu Boden fällt, und in der Schooner Wharf ist es sogar eine Piratenbraut, die von einem hohen Mast zu Boden gelassen wird. Im Ocean Key Resort & Spa hingegen taucht die riesige Nachbildung eines Limettenstücks in ein übergroßes Margaritaglas ein, um auf das neue Jahr anzustoßen - Cheers & Prosit Neujahr!



