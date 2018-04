Unterkünfte 2018: Neu- und Wiedereröffnungen auf den Florida Keys & Key West

Zahlreiche neue Unterkünfte öffnen 2018 auf den Florida Keys & Key West ihre Türen. Darüber hinaus empfangen auch bekannte Hotels und Resorts nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder Besucher. Laut offiziellen Angaben der Tourismusbehörde läuft der Betrieb bei 80% der Unterkünfte auf der Inselkette im Süden Floridas nach Hurrikan Irma wieder normal, in Key West liegt die Zahl sogar bei 92%.



Neuzugänge

In Key Largo ergänzen gleich zwei neue Luxusunterkünfte das Hotelangebot im nördlichen Teil der Florida Keys. Für Mai steht die Neueröffnung des all-inclusive Luxusresorts Bungalows Key Largo an. Das palmengesäumte Resort ist das erste auf der Inselkette, das ausschließlich volljährigen Gästen vorbehalten bleibt. Die 135 zeitgemäß-elegant gestalteten Bungalows sind im Schnitt 75 m² groß. Zu den Annehmlichkeiten gehören private Jacuzzis, zwei große Swimmingpools, fünf Restaurants, vier Bars und ein 300 Meter langer Privatstrand. Im Herbst ist in Key Largo die Eröffnung einer zweiten Unterkunft geplant. Dann stellt die Curio Collection by Hilton das neue Baker’s Cay Resort vor. 200 Zimmer, eine Grotte mit Wasserfall, ein Naturpfad mit versteckten Stränden und eine Taco- und Tequilabar gehören zur neuen Unterkunft auf dem Gelände des ehemaligen Hilton Key Largo.



Bekannte Schätze

Seit Ende März empfängt auch die beliebte Cheeca Lodge in Islamorada wieder ihre Gäste. Die Lobby, Teile der Gartenanlage und ein Steg waren vom Sturm schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach einer 25 Millionen US-Dollar teuren Renovierung bietet sich nun von der neuen Lobby ein großartiger Blick auf den Atlantischen Ozean. Alle Zimmer wurden umfangreich renoviert und mit schönem Mobiliar neu ausgestattet. Als drittes Restaurant auf dem Gelände verwöhnt das familienfreundliche Mia Cucina Restaurant die Gäste mit Klassikern der italienischen Küche. Im Mai kommen ein Pool mit Meerblick und die Tiki Bar 25 dazu.



Das ehemalige Inn at Key West nimmt im April unter dem neuen Namen Havana Cabana Key West den Betrieb auf. Das im kubanischen Stil eingerichtete Hotel verfügt über 106 Zimmer und den größten Pool von Key West. Auf Duck Key in der Nähe von Marathon hat das Hawks Cay Resort teilweise geöffnet. 100 Villen, das Spa, der Pool, das Coral Cay Kids‘ Activities Center und das Angler and Ale Restaurant stehen Gästen zur Verfügung. Im Sommer kommen das Haupthaus mit 177 Zimmern, ein Salzwasserpool und drei Restaurants hinzu. In Key Largo hat das Ocean Pointe Suites at Key Largo mit neuem Privatstrand wiedereröffnet. Das Parrot Key Resort in Key West wird Anfang Juni mit neuer Inneneinrichtung eröffnen und die Key West Bayside Inn & Suites planen, ab Herbst wieder Gäste zu empfangen.

The Florida Keys & Key West

Die Florida Keys & Key West sind eine Inselkette, die sich südlich von Miami wie eine Perlenschnur ca. 200 Kilometer in das offene Meer erstreckt. "Die schönste Sackgasse der Welt" besteht aus den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West, die sich durch traumhafte Tauchspots, eine beeindruckende Unterwasserflora und -fauna, weiße Sandstrände und wogende Mangrovenwälder auszeichnen.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren