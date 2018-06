Key West auf Platz 1 der besten Städte weltweit

Die Touristikwebsite TripAdvisor hat in ihrem jährlichen Ranking die weltweit exzellentesten Städte und Länder vorgestellt. Als beste Stadt weltweit ist Key West in Florida, USA ausgezeichnet worden. Besucher der südlichsten Stadt der kontinentalen USA können sich vielerorts davon überzeugen, warum es Key West beim TripAdvisor Ranking auf Platz 1 geschafft hat. Einen ersten Überblick über die Stadt kann man sich bei einer Fahrt mit Key Lime Bike Tours, dem Old Town Trolley oder dem Conch Tour Train verschaffen.



Wenigstens 1.000 Unterkünfte, Restaurants und Attraktionen müssen für eine Stadt auf TripAdvisor gelistet sein, um sich für das Ranking qualifizieren zu können. Dem Ranking zugrunde liegen die Erfahrungsberichte und Bewertungen der Nutzer. Nur diejenigen Unterkünfte, Restaurants und Attraktionen einer Destination, die während des Qualifikationszeitraumes ein Exzellenzzertifikat erhalten haben, können auf der Liste berücksichtigt werden.



Herzlich willkommen in der Southernmost City

Auf knapp 20 km² leben in Key West fast 25.000 Einwohner, die auch als Conchs (sprich Konks) bezeichnet werden. Vorbild des Namens ist die große Muschel der Fechterschnecke, die in den Gewässern vor den Keys heimisch ist. Als sich Key West 1982 symbolisch vom Rest der USA abspaltete, war die Conch Republic geboren und obwohl der erklärte „Krieg" nur eine Minute dauerte, ist das Leben hier bis heute anders als im Rest der Vereinigten Staaten. „Come as you are" lautet das Motto – jeder soll so sein wie er ist. Das gilt unabhängig von Geschlecht, Alter, Hautfarbe, Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung, denn in Key West versteht man sich als „One Human Family". Ein entspannter Lebensstil wird in dem Städtchen mit tropischem Inselflair großgeschrieben. Mit ein Grund, warum Key West einer der Hotspots für LGBT-Reisende aus aller Welt ist. Im Pink Triangle gibt es viele Bars und Clubs für homosexuelle Besucher und zahlreiche Unterkünfte schmücken sich hier mit einer kleinen Regenbogenfahne.



Südstaatenarchitektur trifft auf Baustil der Bahamas

Wer durch die Straßen von Key West flaniert, dem fallen sofort die wunderschönen pastellfarbenen Holzhäuser auf, die mit viel Liebe zum Detail gebaut wurden. Eines dieser hübschen Häuschen ist das Audubon House. Errichtet wurde es in den 1840er Jahren von Kapitän John Huling Geiger. Heute können Besucher das elegante Haus mit seinen hübschen Antiquitäten besichtigen und eine Reise in die Zeit des alten Key West machen. Auch architektonische Überreste der Bürgerkriegszeit gibt es in Key West. Hinter den Mauern der alten Festung West Martello Tower befinden sich heute die tropischen Gärten des Key West Garden Club. Besucher dürfen die liebevoll angelegten und von Freiwilligen gepflegten Gärten bewundern, ohne Eintritt zu zahlen. Auf gepflasterten Wegen kann man die Ruhe und Abgeschiedenheit in diesem Garten Eden genießen. Neben tropischen Bäumen wachsen hier Orchideen und Ananaspflanzen und es gibt einen Teich mit Wasserlilien und Wasserfall.



Auf den Spuren von Schriftstellern und Schatzsuchern

Auch der berühmte amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway ließ sich von Key West inspirieren. In den 1930er Jahren lebte und arbeitete er in der Southernmost City. Besucher können heute Hemingways prächtige, viktorianische Villa erkunden und die zahlreichen Nachfahren seiner Katze Snowball streicheln, die an den Pfoten sechs Zehen statt fünf haben. Auch das Haus von Tennessee Williams befindet sich in Key West, nur etwa eine Meile vom neuen Tennessee Williams Museum entfernt, in dem das Erbe des Schöpfers von Werken wie „Die Katze auf dem heißen Blechdach" und „Endstation Sehnsucht" ausgestellt wird. Williams lebte ab Ende der 1940er Jahre für mehr als 34 Jahre gemeinsam mit seinem Partner Frank Merlo in Key West. Als offen homosexueller Schriftsteller prägte er die Literaturszene von Key West nachhaltig. Neben allerlei literarischen Schätzen kann man in der südlichsten Stadt auch einen echten Goldschatz bewundern. 1622 sank vor der Küste von Key West die spanische Galeone Nuestra Señora de Atocha mit zahlreichen Goldbarren und Münzen an Bord. Schatzsucher Mel Fisher war es, der diesen Schatz im Wert von mehr als 500 Millionen US-Dollar 1985 barg. Viele Teile des Schatzes sind im Mel Fisher Maritime Museum ausgestellt, angefangen bei Goldmünzen bis zu Smaragden. Außerdem kann man hier alles über die spektakuläre Suche und spannende Bergung des Schatzes erfahren. Im nahegelegenen Shipwreck Museum dreht sich ebenfalls alles um gesunkene Schiffe und ihre wertvolle Fracht. Eine kleine Oase der Ruhe und der perfekte Rückzugsort im lebendigen und quirligen Key West ist das Butterfly and Nature Conservatory. Mehrere hundert Schmetterlinge und viele kleine Vögel leben hier unter einer Glaskuppel. Während man durch einen kleinen Urwald spaziert, wird man von sanften Klängen begleitet. Auch das einzige Präsidentenmuseum Floridas befindet sich in Key West. Das Harry S. Truman Little White House ist für Besucher zugänglich und so belassen, wie Präsident Truman es verließ.



Eco-Touren und spektakuläre Sonnenuntergänge

Das sonnige Wetter in Key West lädt nicht nur zum Verweilen am Strand ein, sondern auch zur Erkundung der bunten Unterwasserwelt bei Tauch- und Schnorchelausflügen. Die Mangrovenwälder lassen sich am besten bei einer Eco-Tour mit dem Kajak erkunden und bei zahlreichen Dolphin Watch Touren kann man Delfine in freier Wildbahn erleben.

Klassisch genießt man die berühmten Sonnenuntergänge in Key West mit einem kühlen Getränk bei Unterhaltung durch Gaukler am Mallory Square. Am alten Pier hat man einen wunderbaren Blick auf den Key West Harbour, den Golf von Mexiko und die kleine Insel Sunset Key. Anschließend kann man sich in das quirlige Nachtleben der Duval Street stürzen. Hier warten Bars, Clubs und Diskotheken auf Nachtschwärmer. Ein Abstecher in Hemingways Stammkneipe Sloppy Joe’s darf dabei natürlich nicht fehlen.



Kulinarische Köstlichkeiten in Key West

Neben der Auszeichnung als exzellenteste Stadt insgesamt, hat Key West auch den ersten Platz in Sachen Restaurants und Service geholt. Von kubanischem Essen über amerikanische Küche und immer frischem Seafood gibt es alles was das Herz begehrt. Ob in schicken Gourmetrestaurants oder kleinen gemütlichen Lokalen – in Key West ist für jeden Geschmack etwas dabei. Natürlich darf der erfrischende Key Lime Pie bei keinem Besuch in Key West fehlen. Der berühmteste Nachtisch der Conch Republic wird mit der nur in den Keys wachsenden Limettenart Key Lime zubereitet. Traditionell besteht der Kuchen aus einem Biskuitboden aus Butterkeksen und wird mit einer cremigen Masse aus Eigelb, Limettensaft und Kondensmilch gefüllt. Den krönenden Abschluss bilden Schlagsahne oder Baiser. In Key West kann man den Key Lime Pie in den verschiedensten Variationen genießen.



Tipps und Empfehlungen Key West

Machen:

Ein Foto am Southernmost Point, den Mile Marker Zero an der Ecke Whitehead Street/Fleming Street besuchen, die freilaufenden Hähne in Key West füttern, den Sonnenuntergang am Mallory Square erleben, auf das Key West Lighthouse steigen und den Ausblick genießen



Museen und Attraktionen:

Hemingway Home & Musem (hemingwayhome.com/), Tennessee Williams Museum (twkw.org/), Mel Fisher Museum (melfisher.org/), Shipwreck Museum (keywestshipwreck.com/), Key West Aquarium (keywestaquarium.com/), Audubon House (audubonhouse.com/), Butterfly & Nature Conservatory (keywestbutterfly.com/), Key West Garden Club (keywestgardenclub.com/), Key West Art and Historical Society (kwahs.org/)



Anbieter von Touren und Ausflügen:

Key Lime Bike Tour (keylimebiketours.com/), Conch Tour Train (conchtourtrain.com/), Old Town Trolley Tour (trolleytours.com/key-west), Fury Water Adventures (furycat.com/), Key West Eco Tours (keywestecotours.com/), Danger Charters (dangercharters.com/)



Restaurants und Bars:

First Flight Brewery (firstflightkw.com/), Latitudes (sunsetkeycottages.com/key-west-restaurants/latitudes/), Bagatelle (bagatellekw.com/), 915 (915duval.com/), LaTeDa (lateda.com/)

The Florida Keys & Key West

Die Florida Keys & Key West sind eine Inselkette, die sich südlich von Miami wie eine Perlenschnur ca. 200 Kilometer in das offene Meer erstreckt. „Die schönste Sackgasse der Welt" besteht aus den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West, die sich durch traumhafte Tauchspots, eine beeindruckende Unterwasserflora und -fauna, weiße Sandstrände und wogende Mangrovenwälder auszeichnen.

