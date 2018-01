Fahrspaß auf Eis und Schnee in Andermatt

Einen Adrenalin-Kick der Extraklasse verspricht die Audi Race & Ski Experience vom 18. bis 19. Februar 2018 im Schweizer Skiort Andermatt. Das Fünf-Sterne-Deluxe-Hotel The Chedi Andermatt und sein Partner Audi bringen ein exklusives Fahrerlebnis mit S4 und S5 Modellen auf den Schneekurs in Andermatt. Am 18. Februar werden die PS-starken Autos von Gästen, die die Audi Race & Ski Experience gebucht haben, bei sportlicher und dynamischer Fahrweise kontrolliert über die Eis- und Schneeflächen gesteuert.



Damit das auch gelingt, steht Audi DTM Fahrer Nico Müller für die Audi Driving Experience als Coach zur Verfügung. Der gebürtige Berner Oberländer begann seine Karriere bereits mit 11 Jahren im Rennkart. Mit seinem Eintritt in die DTM mit Audi in der Saison 2014 erfüllte sich sein Traum vom Werksfahrer in einer der besten Rennserien der Welt. Nico Müller wird die Audi Driving Experience in Andermatt zum unvergesslichen Erlebnis für die Teilnehmer machen. Am Abend geht es zum gemeinsamen Fondue-Essen ins The Chalet zu dem sich auch die Schweizer Skilegende Didier Cuche gesellen wird. Der 5-fache Hahnenkammabfahrts-Sieger wird die Gäste für den nächsten Tag auf den Pisten der SkiArena Andermatt-Sedrun einstimmen. Am 19. Februar geht es dann nach einem reichhaltigen Frühstück gemeinsam mit den beiden Weltklasse-Sportlern Didier Cuche und Nico Müller auf die Bretter zum Skifahren.



Wer sich dieses einmalige Erlebnis nicht entgehen lassen möchte, muss sich schnell entschließen, da die Teilnehmerzahl der Audi Race & Ski Experience begrenzt ist.



Im Paket vom 18. bis 19. Februar 2018 enthalten:





1 Übernachtung im Deluxe Zimmer vom 18. auf den 19. Februar 2018

Audi Driving Experience mit Nico Müller am 18. Februar 2018 (max. 2 Personen pro Fahrzeug)

Begrüßungs-Cocktail mit anschließendem Fondue-Essen mit Nico Müller und Didier Cuche

Skitag mit Didier Cuche und Nico Müller am 19. Februar 2018 inkl. Tagesskipass und Lunch

Willkommensdrink bei Anreise

The Chedi Grand Frühstücksbuffet

Eintritt zum The Spa & Health Club

Kostenlose Nutzung des The Ice Rink inkl. Leihschlittschuhen

WLAN, Tageszeitung

Alkoholfreie Getränke aus der Minibar

Steuern





Preise: ab CHF 1.000 pro Person im Doppelzimmer



Das Paket ist ab sofort buchbar über das Reservierungsteam des The Chedi Andermatt unter +41+41-8887477 oder unter reservations@chediandermatt.com.

The Chedi Andermatt

Die SkiArena Andermatt-Sedrun besteht aus drei Skigebieten. Auf der Andermatter Seite locken Gemsstock und das Gebiet Nätschen-Gütsch, auf der Sedruner Seite das Gebiet Milez-Oberalp. Verbunden sind die drei Skigebiete durch die Matterhorn Gotthard Bahn. Die breiten Pisten sind ideal auch für die jüngsten Gäste. Aber auch für die etwas älteren und abenteuerlichen hat das Skigebiet mit Funpark und Crosspark einiges zu bieten.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren