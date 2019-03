Pressemitteilung BoxID: 744860 (Thalia Theater GmbH)

Jens Harzer ist neuer Träger des Iffland-Rings

Nun ist das Geheimnis gelüftet: Der neue Träger des renommierten Iffland-Rings heißt Jens Harzer. Der im Februar gestorbene Schweizer Schauspieler Bruno Ganz hatte das 47-jährige Ensemblemitglied des Thalia Theaters testamentarisch zu seinem Nachfolger als «bedeutendstem und würdigstem» Schauspieler im deutschsprachigen Raum bestimmt. Das wurde erst heute nach wochenlangen Spekulationen bekannt.



„Ich nehme diese Geste des Weiterreichens voller Dank entgegen“, sagt Jens Harzer. „Aber ich kann heute nichts anderes tun, und möchte nichts anderes tun, als an Bruno Ganz denkend, auf die Bühne gehen und Theater spielen - Handkes ‚Immer noch Sturm‘ als Gastspiel an der Berliner Volkbühne.“



Thalia Intendant Joachim Lux freute sich sehr über die Auszeichnung: „Ich gratuliere Jens Harzer im Namen des gesamten Thalia Theaters von Herzen zum Iffland-Ring! Dass dieser Ausnahmeschauspieler seit nunmehr zehn Jahren Mitglied unseres Ensembles ist, erfüllt uns alle mit großem Stolz. Ich hoffe sehr, dass er auch in Zukunft das künstlerische Profil des Thalia so entscheidend mitgestalten wird. Er steht mit seiner Arbeit für die autonome Welt der Kunst und die Kraft der Sprache und verteidigt sie gegen die Zumutung unterkomplexer Weltsichten.“



Der diamantbesetze Ehrenring wird auf Lebenszeit vergeben und gilt als eine der höchsten Auszeichnungen für deutschsprachige Theaterkünstler. Er trägt das Portrait des Schauspielers, Theaterdirektors und Dramatikers August Wilhelm Iffland (1759–1814) und ist seit den Fünfzigerjahren zweckgebundenes Eigentum der Republik Österreich. Bruno Ganz bekam den Iffland-Ring 1996 von Josef Meinrad vermacht. Nach Ganz‘ Tod gab es eine Debatte darüber, ob der höchst renommierte Ring zukünftig auch an Frauen vergeben werden dürfe, denen seit 1978 ein weniger bekanntes „weibliches Pendant“, der Alma-Seidler-Ring verliehen wird.



Jens Harzer, 1972 in Wiesbaden geboren, absolvierte seine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Ab 1993 gehörte er 16 Jahre lang zum Ensemble von Dieter Dorn, zunächst an den Münchner Kammerspielen, dann am Bayerischen Staatsschauspiel. Daneben gastierte er unter anderem an der Schaubühne Berlin, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Schauspiel Frankfurt, bei der Ruhrtriennale, am Deutschen Theater Berlin und am Burgtheater Wien. Seit 2000 ist er regelmäßiger Gast bei den Salzburger Festspielen. Wichtige künstlerische Weggefährten sind unter anderem Dieter Dorn, Herbert Achternbusch, Peter Zadek, Andrea Breth, Luc Bondy und Jürgen Gosch. Im Kino arbeitete er u.a. zusammen mit Michael Verhoeven, Hans-Christian Schmid, Bülent Akinci und Wim Wenders.



In der Kritikerumfrage der Zeitschrift „Theater heute“ wurde Jens Harzer 2008 und 2011 zum Schauspieler des Jahres gewählt.



Seit 2009 ist Jens Harzer festes Ensemblemitglied des Thalia Theaters Hamburg. Er arbeitete unter anderem mit den Regisseur*nnen Luk Perceval, Dimiter Gotscheff, Leander Hausmann und Johan Simons. Zur Zeit steht er in „Fountainhead“ (nächste Vorstellung am 27. April), „Penthesilea” (30. und 31. März), „Cyrano de Bergerac“, „Iran Konferenz“ und „Srebrenica – I counted my remaining life in seconds“ auf der Bühne. Am 11. Mai hat er in Leander Haußmanns Regie Premiere mit und als „Amphitryon“.



Die Erfolgsinszenierung von „Immer noch Sturm“ in der Regie von Dimiter Gotscheff, derzeit als umjubeltes und ausverkauftes Gastspiel an der Berliner Volksbühne zu sehen, ist ein weiterer Höhepunkt des Thalia-Programms mit Jens Harzer. Die Produktion wird voraussichtlich weiterhin in Hamburg zu sehen sein.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (