Pressemitteilung BoxID: 771374 (tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG)

Bestnote: Stern gibt tegut... fünf Sterne

Magazin bewertete bundesweit Betriebe zum Thema "Unternehmen Zukunft"

Wie bereiten sich Unternehmen auf die Zukunft vor, was tun sie für ihre Mitarbeitenden, und wie sieht es im Bereich Demografie-Management aus? Diesen Themen hat sich das Magazin Stern gewidmet und im Rahmen der Studie „Unternehmen Zukunft“ deutsche Betriebe dazu befragt. Die erstklassige Bewertung für das Fuldaer Handelsunternehmen tegut… gute Lebensmittel: fünf Sterne – und damit das bestmögliche Ergebnis.



Karl-Heinz Brand, Leiter Personelles, Mitglied der tegut… Geschäftsleitung, zeigt sich sehr erfreut über diese Auszeichnung, die gerade auch das Thema Zusammenarbeit begutachtet hat: „Fünf Sterne vom Stern – das ist schon etwas Besonderes und natürlich zugleich ein Ansporn für uns, unser nachhaltiges Konzept weiter zu forcieren.“





Vielfältige Bildungs- und Gesundheitsangebote



„70 bis 80 Prozent unserer Teammitglieder sind seit zehn Jahren oder länger dabei – wir möchten, dass unsere Mitarbeitenden motiviert und zufrieden auf Dauer ihre Leistung für das Unternehmen erbringen“, gewährt Brand einen Einblick die hauseigene Statistik. Motivierend wirken sich offensichtlich die zahlreichen und vielfältigen Programme des Unternehmens aus, etwa individuelle Arbeitszeit- und Lebensphasen-Modelle, Hilfe bei der Kinderbetreuung, Maßnahmen zum erleichterten Wiedereinstieg nach der Babypause, Gesundheits- und Sportangebote, Vorsorgeuntersuchungen, Ernährungsberatung, Brainstorming-Tage und offene Sprechstunden, Mitarbeiterbefragungen, der regelmäßige Austausch in lockerer Atmosphäre oder Vergünstigungen beim Einkauf in den tegut… Märkten. „Bei tegut… wird der Mitarbeitende wertgeschätzt – und zwar vom Ausbildungsbeginn an bis zum Übertritt in den Ruhestand. Unsere Jubilare werden im Jahresturnus geehrt – und sogar mit den Ehemaligen findet ein regelmäßiges Treffen statt, das sich großer Beliebtheit erfreut“, nennt der tegut… Geschäftsleiter einige Beispiele.





Fotoshooting in den Kaiserwiesen



Im April war der Stern an tegut… herangetreten, ein ausgefüllter – 32 Seiten langer – Fragebogen der tegut… Geschäftsleitung ging Anfang Mai zurück. „Die ersten Auswertungen der hochkarätigen Jury haben bis August gedauert“, erinnert sich Karl-Heinz Brand, dann habe sich eine Stern-Redakteurin bei ihm gemeldet und aufgrund des außerordentlich guten Ergebnisses einen Termin für ein Interview in Fulda vereinbart. Bei einem Fotoshooting im tegut… Markt in den Kaiserwiesen, unter anderem mit Filialgeschäftsführerin Silvia Himmel und der betrieblichen Gesundheitsmanagerin Anna-Lena Köhl, kamen dann noch verschiedene weitere tegut… Mitarbeitende dazu – aus unterschiedlichen Bereichen und Altersklassen.







Altersgemischte Teams sind erfolgreich



„Wir haben in allen Sparten im Unternehmen Beschäftigte aller Altersgruppen – und das ist uns auch sehr wichtig“, so der Geschäftsleiter Personelles. „Mit diesem optimalen Mix nutzen wir einerseits das Know-how und die Erfahrung und sorgen andererseits für frischen Wind und immer wieder neue Ideen. Im Austausch ist das für die jüngeren wie älteren Mitarbeitenden ebenfalls sehr bereichernd.“





Neue tegut… Märkte, zusätzliche Stellen



Umfassende Aus- und Weiterbildungsangebote gibt es ebenfalls für alle Altersgruppen im Unternehmen und zum Beispiel auch speziell für Seiteneinsteiger. „In den nächsten Jahren werden wir zahlreiche zusätzliche Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen, denn wir möchten weiter expandieren“, berichtet Karl-Heinz Brand und ergänzt: „Wir sind immer daran interessiert, neue Mitarbeitende zu gewinnen, die sich für tegut… stark machen wollen und die an einer fachlichen wie persönlichen Weiterentwicklung interessiert sind. Dafür bieten wir im Unternehmen sehr gute Chancen.“ Aktuell beschäftigt die Lebensmittelhandelskette rund 6800 Mitarbeitende – Tendenz steigend.





tegut… in einer Reihe mit Adidas, BMW oder Siemens



„Wir freuen uns sehr, dass wir uns bei der im Stern veröffentlichten Auswertung einreihen können in eine Riege von weiteren namhaften Erfolgsunternehmen wie Adidas, Airbus, BMW, Kärcher oder Siemens.“ Nach Auszeichnungen wie „Great Place To Work“ oder „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“ ist die Stern-Bewertung „eine erneute Bestätigung für unser engagiertes und leistungsbereites Team“, betont Karl-Heinz Brand. „19 von 20 erreichbaren Bewertungs-Zählern sprechen schließlich für sich.“





Zur Stern-Studie:



Die Stern-Untersuchung wurde gemeinsam konzipiert von der Stern-Redaktion, einem wissenschaftlichen Beirat und Experten der Personalmarketingagentur Territory Embrace. Für den Themenbereich „Unternehmerischer Fokus“ war Professor Dr. Barbara E. Weißenberger, Inhaberin des Lehrstuhls für Accounting an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, zuständig, für das „Arbeitgeberprofil“ Professor Dr. Christoph Beck, Studiengangsleiter Human Resource Management an der Hochschule Koblenz. Professor Dr. Irene Bertschek, Leiterin des Forschungsbereichs Digitale Ökonomie am Mannheimer ZEW – Leibnitz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, widmete sich bei der Stern-Studie der „Digitalen Transformation“, und Professor Dr. Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability IBE an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, bearbeitete das Thema „Demografie-Management“. Die Ergebnisse der Stern-Studie sind unter folgendem Link abrufbar:



https://www.stern.de/wirtschaft/unternehmen-mit-zukunft--stern-studie-nimmt-firmen-unter-die-lupe-8916458.html

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (