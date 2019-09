Pressemitteilung BoxID: 768489 (TCS Touring Club Schweiz)

Thomas Cook Konkurs: Viele Schweizer betroffen

Der Konkurs von Thomas Cook hatte Auswirkungen auf 600'000 Menschen weltweit / Unter ihnen kontaktierten etwa 90 TCS-Mitglieder die ETI-Zentrale, um Unterstützung zu erhalten

Nach dem heute Morgen Thomas Cook die Einstellung seiner Aktivitäten aufgrund des Konkurses bekannt gab, wurden in der TCS-ETI-Zentrale bis 16 Uhr 42 Dossiers eröffnet. Insgesamt wurden rund 90 Personen persönlich beraten.



Im Einzelnen betreffen die 42 eröffneten Fälle, Reisen vor allem in den Mittelmeerraum, aber auch nach Mauritius, Kenia und auf die Malediven. Der TCS überwacht die Situation kontinuierlich und ist 24 Stunden am Tag verfügbar.



Empfehlungen für Reisende





Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, der die Reise verkauft hat, um den Status der Buchung zu erfahren.

Überprüfen Sie, ob die Reise noch stattfinden kann, ob sie einen Thomas Cook-Service enthält, und organisieren Sie nötigenfalls entsprechend um.

Rufen Sie die gebührenfreie Nummern für die Schweiz +41 55 511 09 00 Frankreich +33155901041, England +44173322480 und Deutschland +4961716500 an.





Eine Aktualisierung der Situation erfolgt im Falle einer signifikanten Entwicklung der Zahl der bearbeiteten Fälle.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (