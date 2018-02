Le TCS élargit son offre dans le domaine de la mobilité électrique

Renforcer la mobilité électrique en Suisse et assurer à ses membres un suivi efficace sur ce marché en pleine croissance: c'est dans cet objectif que le TCS planifie et développe de nouvelles offres et prestations de service en collaboration avec la société Protoscar. Les premières propositions concrètes seront présentées au Salon de l'automobile de Genève (8-18 mars).



Le TCS soutiendra à l'avenir ses membres dans le domaine de la mobilité électrique déjà au moment du choix d'un véhicule électrique. La nouvelle recherche de voiture TCS offre désormais des renseignements pratiques sur la puissance et la durée de recharge des quelque 100 voitures de tourisme rechargeables disponibles actuellement sur le marché.



Le TCS proposera en outre une information et des conseils complets sur le thème de la mobilité électrique. Le "Guide d'installation de systèmes de recharge pour véhicules électriques" est disponible gratuitement en trois langues sur le site emobility-suisse.ch. Il s'agit d'un manuel de référence concernant les installations de recharge recommandées pour les maisons individuelles et multifamiliales, de même que pour les entreprises et exploitation.



Pour garantir une recharge fiable des véhicules électriques à domicile, le TCS propose désormais des stations domestiques "plug & play" qui sont livrées et installées par un patrouilleur du TCS. Ce dernier se charge également d'instruire les utilisateurs.



Le TCS prépare pour ses membres un accès aux réseaux de recharge de toute l'Europe moyennant sa carte de membre qui peut également servir de carte de crédit. Le but est de permettre aux membres de disposer grâce à leur carte de membre d'un réseau aussi dense que possible de stations publiques de recharge. Cette offre comprendra également des réseaux de recharge rapide à haute performance comme celui de la société GOFAST qui propose des bornes de recharge répondant aux technologies les plus récentes.



Dans le but d'accélérer le plus possible les diverses activités entourant la mobilité électrique et d'offrir les meilleures solutions, le TCS a décidé de coopérer étroitement avec la société tessinoise Protoscar, une pionnière de la mobilité électrique. Travaillant depuis plus de trente ans dans ce secteur, Protoscar bénéficie d'une riche expérience.



La version allemande de ce communiqué fait foi.

La société Protoscar SA (www.protoscar.com) développe depuis 31 ans des solutions pour des véhicules à propulsion électrique et pour l'infrastructure de recharge nécessaire à cette forme de mobilité. Son propriétaire et fondateur, Marco Piffaretti, est un pionnier de la mobilité électrique. Chargé de la gestion de l'essai à grande échelle de véhicules électriques légers (EVEL) à Mendrisio, il a pu récolter des expériences exceptionnelles dans le domaine de la mobilité électrique et des stations de recharge. Protoscar SA offre des cours de formation et des conseils et réalise des projets de recherche et de développement dans le domaine de la mobilité électrique. La société soutient notamment des entreprises électriques cantonales, régionales et municipales ainsi que des villes et des régions, mais aussi des exploitants de parkings couverts, d'aéroports, de centres commerciaux et des entreprises privées souhaitant s'équiper d'une infrastructure de recharge adéquate. Ces projets comprennent également des systèmes d'accès et de paiement ainsi que des modes de gestion modernes de la charge pour réduire les coûts de raccordement au réseau.

Le Touring Club Suisse (www.tcs.ch) est une organisation sans but économique au sens des art. 60 ss. CCS. Il a pour objectif de soutenir la mobilité de ses membres et de leur offre une assistance en cas de panne et d'accident (assistance personnes et véhicules), une protection touristique, des assurances de protection juridique, des conseils en matière de sécurité routière et de mobilité, des propositions de loisirs et de formation ainsi que des services financiers. Le TCS se compose du club central dont le siège est à Genève et de 24 sections juridiquement indépendantes. Comptant environ 1,5 million de membres, le TCS est le plus grand club de mobilité de Suisse. Son succès croissant depuis sa fondation en 1896 s'explique notamment par sa capacité de s'adapter à l'évolution constante des intérêts et besoins de mobilité de ses membres. C'est dans ce même esprit que le TCS prend en compte l'importance croissante de la mobilité électrique et soutient ses membres dans l'utilisation de véhicules électriques ou à assistance électrique (mobilité électrique ou "eMobility").

