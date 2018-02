Der TCS erweitert sein Angebot im Bereich der Elektromobilität

Um die Elektromobilität in der Schweiz weiter zu stärken und seine Mitglieder in diesem wachsenden Markt optimal zu begleiten, plant und entwickelt der TCS zusammen mit der Firma Protoscar neue Angebote und Dienstleistungen. Erste der neuen Dienstleistungen werden am Autosalon in Genf (8.-18. März) vorgestellt.



Der TCS wird seine Mitglieder in Zukunft im Bereich eMobility bereits in der Entscheidungsphase eines Fahrzeugerwerbes unterstützen, und zwar indem in der neuen TCS-Autosuche für die etwa 100 elektrisch ladbaren PKWs, welche zur Zeit schon auf dem Markt sind, die relevanten Informationen zu Ladeleistungen und Ladezeiten übersichtlich dargestellt werden.



Weiter wird der TCS zum Thema Elektromobilität umfassende Informationen und Beratungen sicherstellen. Bereits jetzt erhältlich ist der “Ratgeber für die Installation von Ladesystemen für eFahrzeuge” der kostenlos und 3 sprachig unter emobility-schweiz.ch zur Verfügung steht. Der Ratgeber ist ein Nachschlagewerk für die empfohlenen Installationen für das Laden in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, aber auch in Firmen und Betrieben.



Damit das Laden von Elektrofahrzeugen auch zu Hause sicher klappt, bietet der TCS neu plug & play Heimladestationen an. Diese werden von einem TCS-Patrouilleur nach Hause geliefert und montiert. Der Patrouilleur demonstriert auch gleich die Handhabung der Ladestationen.

Weiter ist der TCS daran, für seine Mitglieder mittels der TCS Mitgliederkarte, die auch als Kreditkarte benutzt werden kann, den Zugang zu Ladenetzen in ganz Europa zu realisieren. Die Mitglieder sollen dabei mit ihrer Mitgliederkarte den Zugang zu einem möglichst engmaschigen Netz von öffentlichen Ladestationen erhalten. Darunter werden auch Hochleistungsschnelladenetze wie jenes der Firma GOFAST sein, welche Ladestationen der neusten Technologie einsetzt.



Um die diversen Aktivitäten rund um die Elektromobilität rasch vorantreiben und die besten Lösungen anbieten zu können, ist der TCS mit der tessiner Firma Protoscar eine enge Kooperation eingegangen. Protoscar gehört zu den Pionieren im Bereich der eMobilität, ist seit über dreissig Jahren in der Branche tätig und kann auf einen sehr breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen.



Die Protoscar AG (www.protoscar.com) entwickelt seit 31 Jahren Lösungen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge und die nötige Ladeinfrastruktur. Inhaber und Gründer der Firma ist der eMobility Pionier Marco Piffaretti. Piffaretti hat dank der Leitung des LEMGrossversuchs in Mendrisio einzigartige Erfahrungen auf dem Gebiet der Elektromobilität und der Einführung von Ladestationen sammeln können. Zum Thema eMobility führt Protoscar AG regelmassig Ausbildungskurse, Beratungen, Forschungs- und Entwicklungsprojekte durch. Insbesondere unterstützt Protoscar kantonale und regionale Elektrizitätswerke und Stadtwerke, sowie Städte und -Regionen, aber auch Betreiber von Parkhäuser, Flughäfen, Einkaufszentren und Privatfirmen im Bereich des Aufbaus passender Ladeinfrastrukturkonzepte. Dazu gehören auch geeignete Zugang & Zahlungssysteme sowie moderne Lastmanagement-Lösungen um die Anschlusskosten an das Netz zu minimieren.

TCS Touring Club Schweiz

Der Touring Club Schweiz ( www.tcs.ch) ist ein nichtwirtschaftlicher Verein im Sinne der Art. 60ff. ZGB. Er bezweckt die Förderung der Mobilität seiner Mitglieder und bietet ihnen Pannen- und Unfallhilfe (Fahrzeug- und Personenassistance), Reiseschutz, Rechtschutzversicherungen, Verkehrssicherheit und Mobilitätsberatung sowie Freizeit- und Ausbildungsangebote und Finanzdienstleistungen. Der TCS besteht aus dem Zentralclub mit Sitz im Kanton Genf und 24 rechtlich selbständigen Sektionen. Mit ca. 1.5 Millionen Mitgliedern ist der TCS der grösste Mobilitätsclub der Schweiz. Sein Erfolg seit seiner Gründung im Jahr 1896 gründet nicht zuletzt darauf, dass der TCS sich stets den sich wandelnden Mobilitätsinteressen und -bedürfnissen seiner Mitglieder angepasst hat. Deshalb möchte der TCS heute der steigenden Bedeutung der Elektromobilität Rechnung tragen und seine Mitglieder bei der Nutzung elektrisch angetriebener oder unterstützter Fahrzeuge (Elektromobilität bzw. eMobility) unterstützen.

