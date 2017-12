Mallorca: Neue Kreuzen & Baden-Kombination mit der MSC Divina

Im Sommer 2018 haben Neckermann Reisen und Thomas Cook Signature erstmals eine Kreuzen & Baden-Kombination mit MSC Kreuzfahrten in einer Mittelmeerdestination im Programm. Die einwöchige Kreuzfahrt auf der MSC Divina startet und endet in Palma de Mallorca. Im Anschluss verbringen die Gäste beliebig viele Nächte in einem Hotel ihrer Wahl auf der Baleareninsel.



Die achttägige Reise auf der MSC Divina führt durchs westliche Mittelmeer: von Mallorcas Hauptstadt nach Valencia und Marseille, nach Genua sowie Civitavecchia nahe Rom, ins sizilianische Palermo und über Cagliari auf Sardinien zurück nach Palma. An Bord des stilvollen Kreuzfahrtschiffes stehen eine große Poollandschaft und Sportmöglichkeiten von Jogging-Pfad über Squash-Courts bis hin zu Yogakursen zur Verfügung. Auch der luxuriöse MSC Aurea Spa, mehrere Restaurants, Bars und Shops sowie vielfältige Abendunterhaltung sorgen für Abwechslung, außerdem ein anspruchsvolles Landprogramm. Kleine Gäste werden im Kinderclub mit separatem Innen- und Außenbereich für Kinder und Jugendliche und mit einem spannenden Aktionsprogramm bestens unterhalten. Im Reisepreis inklusive ist Vollpension mit gehobener italienisch-mediterraner Küche sowie das Cheers!-Tischgetränkepaket mit einer reichhaltigen Auswahl an Hausweinen, Bier vom Fass, Mineralwasser, Softdrinks und Fruchtsäften zum Mittag- und Abendessen.



Für den anschließenden Aufenthalt auf Mallorca stehen alle Hotels aus den „Spanien & Portugal“-Katalogen von Neckermann Reisen und Thomas Cook Signature zur Auswahl – insgesamt rund 250 Häuser vom familiären Zwei-Sterne-Haus bis hin zum luxuriösen Landhotel.



Preisbeispiele:

Achttägige Kreuzfahrt ab/bis Palma de Mallorca in der Innenkabine mit Vollpension inklusive CHEERS!-Tischgetränkepaket und drei Übernachtungen mit Frühstück im Hipotels Gran Playa de Palma (vier Sterne) inklusive Flug, Rail & Fly, Transfers auf Mallorca ab 999 Euro pro Person, zum Beispiel am 4. April 2018 ab Hannover (Neckermann Reisen).



Achttägige Kreuzfahrt ab/bis Palma de Mallorca in der Balkonkabine mit Vollpension und Premium All Inclusive-Getränkepaket für Tisch- und Bargetränke an Bord, drei Übernachtungen mit Frühstück im Hipotels Playa de Palma Palace (fünf Sterne) inklusive Flug, Rail & Fly, Transfers auf Mallorca ab 1.499 Euro pro Person, zum Beispiel am 4. April 2018 ab Hannover (Thomas Cook Signature).



Angebote von Thomas Cook Signature und Neckermann Reisen sind buchbar in allen Reisebüros mit Thomas Cook-Agentur, unter www.thomascook.de und www.neckermann-reisen.de sowie bei angebundenen Internet-Portalen und beim Thomas Cook-Kundenservice unter 0234 / 96103 5217 (Thomas Cook Signature) und 0234 / 961035263 (Neckermann Reisen).

