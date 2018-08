Karibik-Flair auf den Balearen

Kristallklares türkisfarbenes Wasser und ein feiner weißer Sandstrand – viele denken dabei sofort an die Karibik. Dabei müssen Urlauber keinen Langstreckenflug auf sich nehmen, um an Traumstränden zu entspannen. Paradiesische Strände gibt es auch reichlich am Mittelmeer. Bucher Last Minute bietet Sonnenanbetern im September und Oktober Angebote auf den Balearen für einen Badeurlaub mit Karibik-Feeling.



Ibiza



Der idyllische Strand Sa Caleta bietet eine einzigartige Naturkulisse: Das schimmernde Wasser steht im Kontrast zu den hohen roten Klippen, kleine Fischerhütten runden den Anblick des Badestrandes auf Ibiza ab. In dieser malerischen Bucht finden Urlauber auch die Ruinen der ersten Ansiedlung der Phönizier auf der Insel, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Vom Hotel Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa (****+) können Gäste Sa Caleta einfach mit dem Bus oder Auto erreichen. Der luxuriöse Gesamtkomplex besteht aus den Hotels Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa und dem Grand Palladium White Island Resort & Spa. Für Abwechslung sorgen vier Süßwasserpools mit integriertem Whirlpool, Chill-out Bereiche mit balinesischen Betten und Poolbars.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit All Inclusive, Transfers, Rail & Fly und Flug ab 826 Euro pro Person. Zum Beispiel am 16. Oktober 2018 ab/bis Frankfurt.



Mallorca



Im Süden beherbergt die Insel Mallorca ein echtes Juwel unter den Stränden: Playa Es Trenc. Der weitläufige Naturstrand ist umsäumt von Dünen, Salzfeldern und einem Pinienwald und punktet mit klarem Wasser, sanften Wellen und feinem Sand. Das Hotel Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa (****) bietet den idealen Ausgangspunkt für einen Besuch des Playa Es Trenc. Nach einem ausgiebigen Strandtag lassen sich Gäste im großzügigen Wellnessbereich des Hauses verwöhnen. Aromaduschen, verschiedene Bäder, Hallenbad, Sauna, Whirlpools sowie Eis- und Wellnessbecken lassen keine Wünsche offen.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension, Transfers, Rail & Fly und Flug ab 634 Euro pro Person. Zum Beispiel am 11. September 2018 ab/bis Hannover.



Menorca



Cala Macarelleta ist eine kleine Bucht im Südwesten Menorcas. Der ruhige Strand ist ein Traum für Schnorchler und Taucher sowie alle, die einfach gerne in der Sonne entspannen. Vom Hotel Princesa Playa (****) in Son Xoriguer Nou ist der Badeort schnell mit dem Auto zu erreichen. Die 2014 renovierte und familienfreundliche Unterkunft verfügt über einen Kinderclub und ein umfangreiches Animations- und Sportprogramm, das für Klein und Groß einen angenehmen Aufenthalt gewährleistet.

Sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension, Transfers, Rail & Fly und Flug ab 631 Euro pro Person. Zum Beispiel am 23. September 2018 ab/bis Köln/Bonn.



Alle Produkte von Bucher Last Minute sind buchbar in Reisebüros mit Bucher Last Mi­nute-Agentur, im Internet unter www.bucher-reisen.de oder telefonisch unter 0234-96103594.



