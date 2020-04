Pressemitteilung BoxID: 794298 (Taunus Touristik Service e.V.)

Das Lieblingsrestaurant für Zuhause

TTS präsentiert Übersicht aller Restaurants mit Abhol- und Lieferservice im Taunus

Der Taunus Touristik Service (TTS) hat auf seiner Webseite www.taunus.info eine Übersicht über die Restaurants der Region erstellt, die während der Corona-Pandemie einen Abhol- und Lieferservice anbieten. Viele heimische Gastronomen haben sich mit diesen Angeboten auf die neue Situation eingestellt, um ihren Betrieb nicht vollständig schließen zu müssen.



„Mit unserer Aktion möchten wir die heimischen Gastronomen in der schwierigen Zeit, die die Coronakrise für das Gastgewerbe in Deutschland bedeutet, bestmöglich unterstützen. Die große Resonanz, die wir auf unsere Abfrage erhalten haben, freut uns sehr“ so Daniela Krebs, Geschäftsführerin des Taunus Touristik Service e.V.. Mit der Übersicht werden sowohl Gastronomen als auch die zugehörigen Orte im Taunus unterstützt. Zugleich bietet sie den Bürgerinnen und Bürgern einen einfachen und schnellen Überblick, welche kulinarischen Möglichkeiten sie derzeit haben. So muss Zuhause niemand auf sein Lieblingsessen verzichten und kann mit seiner Bestellung gleichzeitig die heimische Gastronomie unterstützen. Eine weitere Möglichkeit, die lokalen Betriebe zu unterstützen – seien es Restaurants, Hotels oder der Einzelhandel – ist der Erwerb von Gutscheinen oder die Bestellung eines Ostermenüs, das viele Restaurants für die kommenden Feiertage anbieten.



Unter www.taunus.info/abhol-lieferdienste gibt es neben einem PDF mit der Liste aller Betriebe zum Download auch die Möglichkeit, sich die Betriebe aus einem bestimmten Ort anzeigen zu lassen. Mit dabei ist eine bunte Auswahl an Cafés und Restaurants im Gebiet von Heidenrod bis Bad Nauheim und Kriftel bis Weilmünster. Beworben wird die Aktion auch über die Social Media Kanäle des TTS (Facebook: Taunus. Die Höhe.; Instagram: taunusdiehoehe).



Für die Auflistung hatten alle Mitgliedsorte des touristischen Dachverbands die Möglichkeit, eine Liste der Betriebe aus ihrer Stadt oder Gemeinde zu schicken. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird stetig aktualisiert. Sollte Ihr Lieblingsrestaurant oder Ihr Betrieb in der Liste fehlen, können Sie gerne Änderungen oder Ergänzungen an die E-Mail-Adresse ti@taunus.info melden.

