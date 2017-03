Ellen von Unwerth: Heimat

Die TASCHEN Gallery freut sich, die Eröffnung von Heimat bekanntgeben zu können, einer Ausstellung mit neuen Fotografien von Ellen von Unwerth.



In ihrem neuen Foto-Abenteuer geht Ellen von Unwerth auf nostalgisch-frivole Fotopirsch durch ihre bayrische Heimat. Sie zeigt eine Gruppe ganz und gar nicht gschamiger Madln, die auf den Feldern, Wiesen und Almen des Freistaats Spaß und Abenteuer suchen – und finden. Von Unwerths Heldinnen in Hirschleder und Dirndl gehen landestypischen Leidenschaften nach, wie dem Verzehr deftiger Brotzeiten, dem Vernaschen knackiger Stallburschen in Lederhosen, der Jagd auf Wolpertinger und dem Herzeigen von allem, was der Herrgott so prächtig hat wachsen lassen.



Heimat verbindet augenzwinkernden, nostalgischen Charme mit frischer, provokanter Erotik, wirbelt angestammte Geschlechterrollen fröhlich durcheinander und zeigt, dass selbst Krachlederne glamourös sein können. Viva Bavaria!



Zur Ausstellung erscheint eine 454 Seiten starke limitierte TASCHEN Collector’s Edition gleichen Titels. Die Ausstellung zeigt zudem in Zusammenarbeit mit der Fahey/Klein Gallery eine kuratierte Auswahl ikonischer Fotodrucke aus der gesamten Karriere Ellen von Unwerths.



TASCHEN Gallery

8070 Beverly Blvd.

Los Angeles, CA 90048

Di-Sa: 11:00 bis 19:00 Uhr, Sonntag: 12:00 bis 18:00 Uhr, Montag: Geschlossen







Die Künstlerin:



Ellen von Unwerth arbeitete zehn Jahre lang als Top-Model in der Modebranche, bevor sie selbst zur Kamera griff und zu einer der gefragtesten Modefotografinnen der Welt wurde. Ihre Arbeiten erschienen in zahllosen Magazinen, darunter Vogue, Interview, Vanity Fair und i-D, für die Marken Chanel, Dior, John Galliano, Ralph Lauren, Victoria’s Secret, Agent Provocateur und Diesel fotografierte sie große Werbekampagnen. Ihre wunderbaren erotischen Foto-Aventüren und Bilderserien verweben Fashion und Fantasie, mal romantisch-mysteriös, mal dekadent-lasziv, aber immer glamourös, sexy und voller Lebensfreude. Neben ihrer aktuellen Veröffentlichung Heimat sind von Ellen von Unwerth bei TASCHEN auch die Titel Fräulein und The Story of Olga erschienen.

