TAP Air Portugal nimmt den weltweit ersten Airbus A330-900neo in Betrieb

29.11.18

Lange wurde es erwartet, jetzt ist es endlich da: Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in Toulouse, dem Hauptsitz von Airbus, übernahm TAP Air Portugal das weltweit erste Exemplar des neuen Großraumflugzeugs A330neo. In den Bereichen Komfort, Betriebswirtschaftlichkeit und Reichweite setzt der Airbus A330-900neo neue Maßstäbe. Bis Ende 2019 wird die portugiesische Airline weitere 19 Maschinen des neu entwickelten Typs erhalten.



Die erste A330-900 von TAP Air Portugal verfügt über 298 Sitzplätze in drei komfortablen Klassen – 34 Full-Flat-Sitze in der Business Class, 96 Plätze in der Economy Plus-Klasse und 168 Economy-Sitze. Die neue Airspace by Airbus-Kabine bietet den Passagieren mehr Platz, größere Gepäckfächer, eine revolutionäre neue Kabinenbeleuchtung, die neueste Generation an Bordunterhaltung sowie zeitgemäße Konnektivität wie WLAN. Das neue Langstreckenflugzeug wird zunächst auf Flügen nach Amerika und Afrika eingesetzt.



„Die unschlagbare Wirtschaftlichkeit und Effizienz dieses neuen Flugzeugs werden uns ein großes Stück nach vorne bringen“, sagte Antonoaldo Neves, CEO von TAP Air Portugal, bei der Übergabe. „Der neue Airbus A330-900neo verbraucht rund 20 Prozent weniger Treibstoff als die Maschinen unserer aktuellen Flotte. Bis Ende nächsten Jahres werden 37 Prozent unserer Mittelstreckenflotte mit Flugzeugen dieser neuen Generation bestückt, auf der Langstrecke werden 70 Prozent der Betriebsstunden mit diesen Maschinen gesichert sein. Dank der vielen Gemeinsamkeiten mit anderen Modellen aus der Airbus-Familie wird der A330neo unserer Flotte viel Flexibilität geben.“



Die enge Beziehung zwischen TAP Air Portugal und Airbus reicht bis ins Jahr 1987 zurück, als die Airline ihre ersten drei Airbus A310 in Betrieb nahm. Allein in diesem Jahr wurden sechs neue Airbus-Maschinen an TAP Air Portugal ausgeliefert.



Eindrücke vom Bau des ersten A330-900neo bietet dieses Video: https://youtu.be/3xZDaMfIq7Y

