SWR Intendant Kai Gniffke zum Tod von Ulrich Kienzle

Auslandskorrespondent mit fundierten Kenntnissen und schwäbischem Tonfall

Der Fernsehjournalist Ulrich Kienzle ist tot. Er starb am Donnerstag, 16. April 2020, wenige Wochen vor seinem 84. Geburtstag in Wiesbaden. SWR Intendant Kai Gniffke würdigt Kienzle als herausragenden Journalisten.



SWR Intendant Kai Gniffke: Ulrich Kienzle war markantes journalistisches Gesicht



Kai Gniffke: "Ulrich Kienzle gehörte zu den markanten journalistischen Gesichtern im deutschen Fernsehen. In den späten 1960er Jahren hat er den Magazincharakter der `Abendschau` beim damaligen SDR mit seiner unverwechselbaren Handschrift maßgeblich geprägt, die eine Leichtigkeit mit fundiertem Journalismus verband. Ulrich Kienzles sehr gute Kenntnisse der arabischen Welt und sein stetes Bekenntnis zur schwäbischen Heimat zeichnen ihn bis heute als einen der großen Köpfe des Südwestens aus."



Ulrich Kienzle: ARD-Korrespondent und Abendschau-Leiter



Ulrich Kienzle kam 1956 zum Süddeutschen Rundfunk (SDR) zuerst als freier Reporter, dann als Redakteur der "Abendschau". Nach dem Wechsel zum WDR kehrte er 1968 als Leiter der "Abendschau Baden-Württemberg" zum SDR zurück. Von 1974 bis 1977 arbeitete Kienzle als ARD-Korrespondent für Arabien und von 1977 bis 1980 als ARD-Korrespondent für das Südliche Afrika. Beide Berichtsgebiet sind auch heute unter der Verantwortung des SWR.



