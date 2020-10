Für Kinder, die schwimmen lernen wollen, gibt es in den Herbstferien wieder Schwimmkurse. In der Schwimmhalle Johannesplatz werden zwei Anfängerkurse und ein Fortgeschrittenenkurs angeboten. Die Kurse finden ab 19. Oktober jeweils montags bis freitags bis zum Ende der Herbstferien statt.



Die Anfänger-Kurse eignen sich für Kinder ab 6 Jahre. Die Grundelemente Springen, Tauchen, Gleiten und Schwimmen im Wasser werden gelernt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Ausbildung der Schwimmbewegung… im Brustschwimmen.



In der letzten Stunde zeigen die Kinder ihre erlernten Fähigkeiten. Bei entsprechender Leistung besteht die Möglichkeit, das Schwimmabzeichen "Seepferdchen" abzulegen.



Anmeldungen für Kurse zu jeweils 10 Stunden á 60 Minuten sind wieder im Bäderportal unter www.baederkurse.stadtwerke.de möglich.

