Pressemitteilung BoxID: 792721 (D. Swarovski Tourism Services GmbH)

Kammermusikfestival "Musik im Riesen" 2020 abgesagt

Die Swarovski Kristallwelten geben die Absage von „Musik im Riesen“ 2020 bekannt. Das Kammermusikfestival hätte von 21. bis 24. Mai 2020 in Innsbruck und Wattens stattfinden sollen. „In Anbetracht der aktuellen Situation sehen wir uns als Veranstalter in der Verantwortung, unseren Beitrag zum Schutz von Künstlern, Konzertbesuchern und Mitarbeitern zu leisten. Daher müssen wir die 17. Ausgabe des Kammermusikfestivals ‚Musik im Riesen‘ schweren Herzens absagen“, so der künstlerische Leiter Thomas Larcher. Bereits erworbene Konzerttickets werden rückerstattet.



„Solche Entscheidungen werden in Tagen wie diesen nicht leichtfertig getroffen. Umso mehr gilt es jetzt den Blick nach vorne zu richten. Wir arbeiten bereits jetzt am Programm für 2021 und vielleicht gelingt es uns, einige der für heuer vorgesehenen Künstler nächstes Jahr auf die Bühne zu bringen“, so Thomas Larcher.



Das Repertoire aus dem Masterclass-Programm „Impuls“, bei dem Schüler der Musikschule Wattens Werke von Werner Pirchner erarbeiten, soll nach Möglichkeit im Herbst 2020 im Forum der Swarovski Kristallwelten zur Aufführung kommen. „Auf diese Weise können wir Werner Pirchner doch noch einen musikalischen Geburtstagsgruß erbringen“, ergänzt Larcher. Schließlich hätte „Musik im Riesen“ 2020 dem Tiroler Komponisten anlässlich seines 80. Geburtstages einen Schwerpunkt gewidmet.



Bereits erworbene Konzerttickets werden rückerstattet. Besitzer von Online-Tickets werden vom oeticket-Kundenservice aktiv kontaktiert und über die Ticketrückgabe informiert. Alle anderen Tickets können in den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, sobald diese wieder geöffnet sind. Weitere Informationen zur Ticketrückgabe sind auf www.oeticket.com abrufbar.



Swarovski Kristallwelten



Die Swarovski Kristallwelten in Wattens machen Kristall von Swarovski zu einem Erlebnis, das sich stetig wandelt und neu erfindet: In den Wunderkammern und im weitläufigen Garten haben internationale, aber auch national renommierte Künstler, Designer und Architekten Kristall auf ihre ganz eigene Art interpretiert. Die Fantasiewelt des ikonischen Riesen bietet auf 7,5 Hektar ein einzigartiges Erlebnis aus zeitgenössischer Kunst, alter Geschichte, faszinierender Natur und einem ganzjährigen Veranstaltungsprogramm für jedes Alter. Seit ihrer Eröffnung 1995 haben die Swarovski Kristallwelten mehr als 15 Millionen Besucher begeistert und gehören damit zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Österreichs. Die Mischung aus Kunst und Kultur, Entertainment und Shopping, die unterschiedlichen Attraktionspunkten für Groß und Klein, für Kristallfans und Kunstliebhaber, machen die Swarovski Kristallwelten seit mittlerweile 25 Jahren auf der ganzen Welt einzigartig. Im Jubiläumsjahr 2020 präsentiert sich das Reich des Riesen als Ort des Staunens voller Überraschungen.



Musik im Riesen



„Musik im Riesen“ bringt Jahr für Jahr international bekannte Solisten und hochkarätige Ensembles aus dem Bereich klassischer Musik in den Swarovski Kristallwelten in Wattens zusammen. Dabei wird unter der künstlerischen Leitung von Thomas Larcher große musikalische Qualität und Vielfalt auf kleinem Raum geboten, Weltstars in intimer Atmosphäre und Begegnungen mit altbekannten und überraschend neuen Kompositionen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (