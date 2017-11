Inspiration und Information für einen Urlaub voller Fahrvergnügen: Die neue Mietwagenbroschüre von Sunny Cars

Voller Durchblick für die Mietwagenbuchung: Urlauber entdecken in der neuen Broschüre von Sunny Cars neben Preisbeispielen viele Ideen für das nächste Reiseziel, Tourenberichte und Expertenwissen.



Vorsicht Fernweh-Gefahr: Ein Blick in die neue Broschüre weckt die Sehnsucht nach nahen und fernen Traumstraßen. Persönliche Tourenberichte nehmen die Leser mit ins spektakuläre Südafrika oder ins magische Andalusien und geben Tipps zur Streckengestaltung. Wer die Touren nachreisen will, findet im Preisteil alle Informationen und Beispielpreise zur Orientierung für über 8.000 Stationen in mehr als 120 Ländern.



Damit im Urlaub alles perfekt läuft, sind bei Sunny Cars bereits alle wichtigen Leistungen im Mietpreis enthalten. Für noch mehr Komfort sorgt eine Vielzahl an zusätzlichen Service-Paketen, wie beispielsweise das neue Premium-Plus-Paket oder das beliebte Ohne-Kaution-Paket. Die Broschüre zeigt im Überblick, welche Zusatzleistungen sie jeweils enthalten.



Für alle, die noch wenig Erfahrung mit Ferienautos haben, klären Experten leicht verständlich typische Fragen rund um das Thema Mietwagen. Auch erfahrene Mietauto-Urlauber finden neue Inspiration beispielsweise mit einer kreativen Packliste – von nützlichen Accessoires bis zu Krimi-Empfehlungen.



Die Broschüre bildet einen bunten Ausschnitt des vollen Programms von Sunny Cars ab. Sie ist erhältlich im Reisebüro, wo Interessenten auch das gesamte, umfangreiche Angebot sowie tagesaktuellen Preise und Aktionen bekommen. Die Mietwagenbroschüre gilt vom 1. November 2017 bis zum 31. Oktober 2018.



Titelbild der Broschüre zum Download unter:

www.wilde.de/Anlage/Mietwagenbroschuere_Credit_Sunny-Cars.jpg



Für Medienvertreter steht die Broschüre zum Download bereit unter:

http://service.sunnycars.com/info/DE/SC_PL_Winter_2017_2018_DE.pdf



Die Meldung liegt im pdf-Format zum Download vor unter:

www.wilde.de/Anlage/Sunny-Cars_mit-neuer-Mietwagenbroschuere.pdf





Sunny Cars GmbH

Sunny Cars wurde vor über 25 Jahren in München gegründet und arbeitet heute mit lokalen Fahrzeugflottenanbietern an mehr als 8.000 Mietstationen in über 120 Destinationen zusammen, die seinem hohen Qualitäts- und Servicestandard entsprechen. Mietautos von Sunny Cars stehen für ungetrübte Urlaubsstimmung ohne Preisaufschläge: Die wichtigsten Leistungen sind im Preis für den Sunny Cars-Mietwagen enthalten und sorgen für ein sorgloses Fahrvergnügen. Alle Angebote von Sunny Cars beinhalten die voll/voll-Tankregelung, die als die fairste und beste für Urlauber gilt.





