Pressemitteilung BoxID: 762522 (Sumago GmbH)

Inspirationen aus dem Untergrund

Marketing Underground: neuartige Messe und Konferenz‐Show verbindet Online‐ und Offline‐Marketing im urbanen Stil - Premiere Anfang Dezember in Berlin

Die Zukunft des Marketings ist bunt, emotional, innovativ und interaktiv: Marketing Underground nennt sich ein neues Event-Format, das verschiedene Features aus Messe, Konferenz und Show zusammenbringt und dabei auf urbane Atmosphäre setzt. Die zweitägige Veranstaltung am 3. und 4. Dezember 2019 in der Arena Berlin liefert eine komplett neue Erlebniswelt für Marketer und Vertriebsverantwortliche aller Branchen: Marketing Underground verspricht maximale Inspiration, außergewöhnliche Formate, exzellente Speaker, effektive, umsetzbare Tipps und Tricks, erfolgreiche Low-Budget-Beispiele, Touchpoints, Job-Speeddating und vieles mehr. Die Messe will mehr Event und Erlebnis als Kongress sein und ihrem Namen alle Ehre machen. Hier geht es nicht darum, herkömmliche Erfolgsmodelle und Best-Practice-Pitches zu feiern. Sondern mit offenen Augen und offenem Geist außergewöhnliche Ideen zu entwickeln.



„Im Gegensatz zu etablierten Messen spielt bei uns nicht der Profit die Hauptrolle, sondern die Leidenschaft für gutes Marketing“, erklärt Marco Janck, der Kopf hinter dem neuen Kreativ-Event. „Wir brauchen eine neue Denke, bei denen Global Player, Mittelständler und Nerds auf einer Stufe stehen und sich gegenseitig inspirieren – menschlicher, kommunikativer, unterhaltsamer, lehrreicher und nachhaltiger.“ Er nennt dies Marketing Underground, weil es eine Gegenbewegung zu etablierten Messen und Konferenzen ist. Berlin sei dafür ein gutes Pflaster, so Marco Janck, denn hier gibt es viele kreative Köpfe und Macher.



Zwei Tage, zwei unterschiedliche Events



Zur Marketing Underground Expo am Dienstag, 3. Dezember 2019, werden über 100 Aussteller und bis zu 5.000 Besucher in der Arena Berlin erwartet. Das Besondere: Bei der Messe gibt es nur zwei verschiedene Standgrößen in einem festen Standkonzept. Damit liegt der Schwerpunkt eindeutig auf mehr Touchpoints und Kommunikationsmöglichkeiten, statt auf optischer Dominanz. So wird auch verhindert, dass große Konzerne die Veranstaltung visuell dominieren. Während der Expo wird es auf zwei Bühnen Vorträge von Experten zum Thema On- und Offline-Marketing geben. Als Speaker für den Konferenz-Tag haben sich bereits Mirko Lange, Content-Marketing-Experte bei Scompler, Michael Fritz von der Wall AG und viele andere angesagt.



Mehr zur Marketing Underground Expo finden Sie hier:

https://www.campixx.de/marketing-underground/expo.



Bei der Marketing Underground Konferenz-Show am Mittwoch, 4. Dezember 2019, rechnet der Organisator mit bis zu 2.000 Teilnehmern. Statt der üblichen Vorträge im Powerpoint-Stil ist hier eine spannende Mischung aus verschiedensten Programmformaten geplant, in denen Top-Speaker und Teilnehmer auf einer mehrteiligen Bühne ihre Erfahrungen und Tipps weitergeben. Mit aus der Show-Branche entlehnten Formaten wie „The Pulpit“ und „The Shooting“ werden der amerikanische FieldNotes-Gründer und Top-Designer Aaron Draplin, Guerilla-Marketing-Guru und Journalist Oobah Butler, Barack Obamas Strategie- und Kampagnenberater Julius van der Laar, BVGMarketing-Leiter Frank Büch und viele weitere Top-Speaker „coole neue Möglichkeiten in die Köpfe der Teilnehmer pflanzen“, wie es Marco Janck ausdrückt.



Mehr zur Marketing Underground Konferenz-Show finden Sie hier:

https://www.campixx.de/marketing-underground/konferenz



Der Eintritt für die Expo ist frei (nach vorheriger Registrierung). Das 2-Tagesticket für Expo und Konferenz-Show gibt es ab 199 €/netto (Studententickets 79 €/netto).



Informationen für Aussteller und Standplanung unter:

https://www.campixx.de/marketing-underground/aussteller-werden



Location: Arena Berlin, Eichenstraße 4, 12435 Berlin



Weitere Informationen für die Presse: https://www.campixx.de/presse



Über den Initiator

Marco Janck (50) ist gebürtiger Berliner, Gründer und Inhaber von Sumago. Seit 1998 ist er im Online-Marketing tätig und hat 2004 Sumago.de gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf SEO- und Content-Marketing und richtet zudem passende Events aus. Marco Janck ist Initiator des Event-Formats CAMPIXX, unter dem die Marketing Underground, die SEO CAMPIXX (seit 2009 | www.campixx.de/seo-campixx) und die CONTENTIXX (seit 2016 | www.campixx.de/contentixx) als Einzelformate angeboten werden.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (