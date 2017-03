Verkaufsoffenes Wochenende Südsee-Caravans

Am 08.04. und 09.04.17 findet bei Südsee-Caravans ein verkaufsoffenes Wochenende statt. Am Samstag können die Kunden in der Zeit von 10–18 Uhr und am Sonntag von 11–16 Uhr stöbern, kaufen und sich informieren. Im Freigelände stehen Wohnwagen und Reisemobile der verschiedenen Hersteller, Intercaravaning Sondermodelle sowie Mobilheime der Marke Louisiane zur Besichtigung bereit.



Intercaravaning unterstützt in seinem Jubiläumsjahr die Organisation „Ein Herz für Kinder“. Beim Kauf eines IC-Sondermodells oder eines Jubi-Angebotes aus dem Zubehörshop spendet Intercaravaning einen Teil des Erlöses.



Der Outdoor-Shop bietet zusätzlich besondere Campingangebote und eine Schnäppchen-Ecke. Vorjahres- und Vermietfahrzeuge locken ebenfalls mit Sonderrabatten. Produktpräsentationen wird es von Dr. Keddo, Top Care, Al-Car, Carsip und Zentrale Autoglas geben. Die Mobilheime von Louisiane sowie alle Verkaufsfahrzeuge öffnen ihre Türen. Fürs leibliche Wohl ist in gleichem Maße gesorgt wie für die Kinderanimation.



Südsee-Caravans liegt direkt an der A7 Abfahrt Soltau/Süd. Auf rund 20.000 m² stehen über 250 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge der verschiedensten Marken zur Besichtigung bereit. Eine spezielle Wohnwagen- und Reisemobilwaschanlage sowie eine Meisterwerkstatt erweitern das umfangreiche Angebot. Informationen: www.suedsee-caravans.de

