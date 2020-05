Pressemitteilung BoxID: 800489 (Stuttgart-Marketing GmbH)

Tourist Information am Flughafen Stuttgart wieder geöffnet

Stuttgart-Marketing GmbH ab 2. Juni wieder vor Ort erreichbar

Nach der vorübergehenden Schließung aufgrund der Corona-Verordnung öffnet das „Tourist Information Center“ am Flughafen Stuttgart ab Dienstag, den 2. Juni 2020 wieder seine Türen. Das Team der Tourist Information in Terminal 3 steht Besuchern zu folgenden geänderten Öffnungszeiten zur Verfügung: Montag bis Freitag von 10.30 Uhr bis 16.00 Uhr. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen bleibt die Tourist Information am Flughafen Stuttgart vorerst geschlossen. Die Wiedereröffnung erfolgt selbstverständlich unter Berücksichtigung aller geltenden Vorgaben und Hygienevorschriften.



Weitere Informationen unter www.stuttgart-tourist.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (