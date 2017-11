Zu Lande, zu Wasser und im Tuk-Tuk

Drei Länder, eine Reise: Studiosus hat eine neue 15-tägige Studienreise nach Südostasien im Programm, die besondere Erlebnisse in Vietnam, Kambodscha und Thailand verspricht. Saigon erkunden die Studiosus-Gäste dabei zu Fuß, den Mekong per Schnellboot, Phnom Penh mit der Fahrradrikscha und das gigantische Angkor mit dem Tuk-Tuk. Doch damit nicht genug. Im Gespräch mit Studenten des Goethe-Instituts erfahren die Reisenden viel über das kambodschanische Alltagsleben, auch den einzigen Winzer Kambodschas und seine lieblichen Weine erleben sie. Und wer in Phnom Penh nicht mit ins Nationalmuseum möchte, für den hat Studiosus eine „Extratour“ als Alternative zum ausgeschriebenen Gruppenprogramm vorbereitet: den Khmer Architecture Walk mit den architektonischen Meisterwerken der Stadt. Entspannter Abschluss der Reise: Zwei Tage am Strand von Ko Chang in Thailand.



Die neue Drei-Länder-Studienreise „Vietnam – Kambodscha – Thailand – Impressionen Südostasiens“ ist inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in Vier-Sterne-Hotels mit Halbpension und der speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 2745 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar. Direkter Link zur Reise im Internet: www.studiosus.com/5203



Weitere Informationen zu dieser und anderen Studienreisen von Studiosus gibt es in Reisebüros oder im Service-Center von Studiosus unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH). Internet: www.studiosus.com

Studiosus Reisen München GmbH

Studiosus ist mit 275.650.000 Euro Umsatz und 103.550 Teilnehmern im Jahr 2017 der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Reisen in mehr als 100 Länder weltweit sind aktuell im Angebot. Neben einer intensiven Begegnung mit Land und Leuten zeichnen die Programme die hohe Qualität der Reiseleitung und eine flexible Reisegestaltung durch vorbereitete Alternativen zum geführten Gruppenprogramm ("Extratouren") aus. Zudem bietet der Marktführer auch attraktive studienreisennahe Angebote wie Eventreisen, Reisen für Singles, Städtereisen und mit der Produktlinie smart & small auch spezielle Urlaubsangebote in kleiner Gruppe an. Am Firmensitz in München sind 335 Mitarbeiter beschäftigt, davon 24 Auszubildende. Darüber hinaus arbeitet Studiosus mit 570 Reiseleitern weltweit zusammen. Gegründet wurde das Familienunternehmen am 12. April 1954. Internet: www.studiosus.com

