Pressemitteilung BoxID: 800035 (Studio Hamburg GmbH)

Studio Hamburg spendet 2.000 Masken an die Hamburg Media School

Die Studio Hamburg Gruppe unterstützt die Hamburg Media School in schwierigen Zeiten. Johannes Züll und Andreas Knoblauch überreichten an Dr. Katharina Schaefer und Prof. Richard Reitinger von der Hamburg Media School 2.000 Mund-Nasen-Schutzmasken als Spende von Studio Hamburg.



Johannes Züll: „Wir spenden die Masken, damit die Studierenden der Hamburg Media School ihre Abschlussfilme drehen können und auch als ein Zeichen der Freundschaft zwischen Studio Hamburg und der HMS.“



„Wir bedanken uns – auch im Namen unserer Studierenden - sehr herzlich bei Studio Hamburg!“, sagt Dr. Katharina Schaefer. „Die Abschlussfilme sind das Eintrittsticket unserer Absolventinnen und Absolventen in die Filmbranche und damit auch von großer Wichtigkeit für die Hamburg Media School.“



Die Filmbranche ist besonders von COVID-19 betroffen, da alle Dreharbeiten eingestellt werden mussten. Inzwischen wurden einige Produktionen wiederaufgenommen, der Hochschulbetrieb wurde digital fortgeführt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (