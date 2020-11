Studio Babelsberg benennt zu Ehren der Filmemacherinnen Lana und Lilly Wachowski sein größtes Filmstudio (Studio 20) „Rainbow Stage“. Damit setzt Studio Babelsberg ein klares Zeichen für Toleranz, Respekt und Vielfalt.



Die Filmemacherinnen und LGBTQ-Aktivistinnen Lana und Lilly Wachowski haben in den letzten 15 Jahren eine Vielzahl von Filmen in Studio Babelsberg gedreht, darunter V WIE VENDETTA, SPEED RACER, NINJA ASSASSIN, CLOUD ATLAS und die Serie SENSE8. Die Einweihung der „Rainbow Stage“ markiert auch den erfolgreichen Abschluss der Dreharbeiten von einem weiteren gemeinsamen Projekt: dem vierten Teil der MATRIX-Reihe, unter der Regie von Lana Wachowski.



Studio Babelsberg hat ein großflächiges Kunstwerk in symbolischen Regenbogenfarben an der Fassade der „Rainbow Stage“ unter der Kuration der US-amerikanischen Künstlerin Alexandra Grant gestaltet. Das spanische Künstlerinnenduo Cachetejack (Nuria Bellver und Raquel Fanjul) kreierte eine Informationstafel mit einer Illustration für Lana und Lilly Wachowski. Der Schriftzug „Rainbow Stage“ basiert auf der Schriftart „Gilbert“ – einer Hommage an Gilbert Baker, den Erfinder der Regenbogenfahne.



Christoph Fisser, Vorstand Studio Babelsberg AG: „Studio Babelsberg ist bunt – und stolz darauf. Der Regenbogen steht für Toleranz, Respekt und Vielfalt, für Frieden und Hoffnung. Es gibt insbesondere in den heutigen Zeiten kein schöneres Symbol für die Werte, die Kultur- und Filmschaffende seit Jahren leben und für die wir uns alle aktiv einsetzen. Mit der Ehrung von Lana und Lilly Wachowski wollen wir ein starkes Zeichen für Solidarität mit der weltweiten LGBTQ-Community setzen, das weit über die Filmbranche hinausragt.“



Charlie Woebcken, Vorstandsvorsitzender Studio Babelsberg AG, ergänzt: „Die Enthüllung der „Rainbow Stage“ ist auch ein Abschlussgeschenk an Lana Wachowski, unsere tolle Crew und die Schauspielerinnen und Schauspieler von MATRIX 4. Die Dreharbeiten inmitten der Corona-Pandemie waren eine Herausforderung für alle Beteiligten. Dank unserer umfangreichen und effektiven Sicherheits- und Hygienekonzepte, des unermüdlichen Einsatzes des medizinischen Personals und der COVID-19-Beauftragten vor Ort, aber auch dank der hohen Motivation und Mitarbeit jedes einzelnen Teammitglieds konnten wir die Produktion erfolgreich beenden und schauen optimistisch in die Zukunft.“



Neben MATRIX 4 wurden kürzlich auch die Dreharbeiten von dem Film UNCHARTED mit Tom Holland und Mark Wahlberg erfolgreich abgeschlossen. Beide Filme wurden ohne Unterbrechung unter Einhaltung strenger Sicherheits- und Hygienemaßnahmen in Babelsberg gedreht.



Hintergrundinformation „Rainbow Stage“

Studio Babelsberg verfügt insgesamt über 21 Filmstudios. Das Studio 20 – „Rainbow Stage“ – ist mit 7.100 m² Gesamtfläche (145 Meter lang, 49 Meter breit, 10 Meter hoch) das größte Atelier von Studio Babelsberg. In dem Studio wurden unter anderem die Filme OPERATION WALKÜRE, A CURE FOR WELLNESS, MONUMENTS MEN, 3 ENGEL FÜR CHARLIE und zuletzt MATRIX 4 gedreht.

