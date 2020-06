Pressemitteilung BoxID: 801723 (STROMBERGER PR)

Tourismusexperten for Future

STROMBERGER PR als klimapositives Unternehmen ausgezeichnet - Sinnvolle Kompensation von CO²-Emissionen und eigenes Bienenvolk

Auch wenn der Umgang mit der Pandemie derzeit unser tägliches Handeln beherrscht und das Thema Umweltschutz in den Hintergrund gerät, der Klimawandel beschäftigt die Menschen nach wie vor weltweit. Um diesem entgegenzuwirken, müssen insbesondere die Emissionen des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid (CO²) deutlich reduziert werden. Die Münchner PR-Agentur STROMBERGER PR mit einer Dependance in Hamburg, gleicht diese Werte, basierend auf den für 2019 berechneten CO²-Emissionen, für 2020 und 2021 nicht nur aus, sondern erwirbt Klimaschutzzertifikate, die die dreifache Menge aufheben. Damit zählt die Agentur zu den klimapositiven Unternehmen und wurde von der Nachhaltigkeitsberatungsgesellschaft Fokus Zukunft ausgezeichnet. Mit insgesamt 204 Zertifikaten unterstützen die Tourismusexperten ein Gold Standard Biomasseprojekt in Indien und ein VCS Waldaufforstungsprojekt in Uruguay. Auf regionaler Ebene freut sich das Team um Carmen Stromberger seit Mai 2020 über ein eigenes Bienenvolk, das auf einer Blühwiese unweit von München zu Hause ist. Informationen über STROMBERGER PR finden sich auf www.strombergerpr.de. Details zur Fokus Zukunft GmbH & Co KG stehen auf der Website www.fokus-zukunft.com bereit und mehr zum Bienenprojekt ist abrufbar unter https://beefuture.online.



Schon seit der Gründung nutzt STROMBERGER PR Ökostrom, achtet auf den bewussten Einsatz von Büromitteln und wird auch zukünftig seine CO²-Emissionen kompensieren. Carmen Stromberger, Inhaberin und Geschäftsführerin der Agentur, stellt klar: „Bewusstes Reisen steht nicht automatisch im Widerspruch zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Vielmehr bildet es, fördert die internationale Zusammenarbeit und den Austausch - nicht zuletzt in der aktuellen Situation. Ökologische, kulturelle und soziale Herausforderungen rücken die Angebote unserer Kunden, überwiegend Hotels, Hotelgruppen und Destinationen, sowie unsere Arbeit jedoch in ein neues Licht. Dem Planeten wurde in den vergangenen Jahrzehnten viel abverlangt und nun ist es an der Zeit, zurückzugeben.“



Als Grundlage für die Kompensation der jährlichen Treibhausgasemissionen der Agentur wurden diese durch die externe Nachhaltigkeitsberatungsgesellschaft Fokus Zukunft GmbH & Co. KG erfasst und unter Anwendung der offiziellen Richtlinie des Greenhouse Gas Protocols berechnet.



Der CO²-Fußabdruck von STROMBERGER PR betrug 2019 zirka 34 Tonnen CO² äquivalente Schadstoffe pro Jahr. Das ist in etwa drei Mal so viel wie ein Deutscher im Durchschnitt pro Jahr durch seine Lebensführung verursacht. Treibhausgase verteilen sich gleichmäßig in der Atmosphäre. Deshalb ist es sinnvoll, sie dort zu vermeiden, wo die Kosten am geringsten sind. Projekte in Schwellen- und Entwicklungsländern tragen darüber hinaus zur Verbesserung der ökonomischen, sozialen und ökologischen Situation vor Ort bei und unterstützen die Realisierung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. In Ländern wie Brasilien, Indien, Malawi, Peru, Uganda und Uruguay aber auch China ist der Emissionshandel ein wesentlicher Treiber für den Transfer sauberer Technologien und einer nachhaltig ausgerichteten wirtschaftlichen Entwicklung. Der Startschuss für die Zusammenarbeit von STROMBERGER PR mit Fokus Zukunft fiel mit dem jährlichen Agenturevent in München im November 2019. Dank des Erwerbs von 18 Klimaschutzzertifikaten für ein UN-CER Windkraftprojekt in China konnten die bei dieser Hausmesse verursachten CO²-Emissionen ausgeglichen und die Veranstaltung als klimaneutral deklariert werden. ­­

