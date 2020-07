Pressemitteilung BoxID: 808202 (STRABAG Property and Facility Services GmbH)

STRABAG PFS gewinnt Neuauftrag von BEOS



Technische Facility Management-Leistungen für Technologiepark in Bergisch Gladbach

Vertragsstart 1.7.2020





Die STRABAG Property and Facility Services GmbH (STRABAG PFS) hat zum 1.7.2020 das Gebäudemanagement für einen Technologiepark der BEOS AG in Bergisch Gladbach übernommen. Ein entsprechender Dienstleistungsvertrag wurde für drei Jahre geschlossen. Über das Auftragsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.



Die Beauftragung umfasst neben den technischen Facility Management-Leistungen, wie Wartung und Instandhaltung aller gebäudetechnischen Anlagen, auch Winterdienst und Vegetationspflege. Die Services werden weitgehend in Eigen­leistung und mit ständigem Personal vor Ort erbracht. Der BEOS-Technologiepark in der Metropolregion Köln umfasst 35 Gebäude und hat eine Gesamtmietfläche von 74.600 m². Dazu gehören Büro-, Logistik- und Produktionsflächen mit einem vielseitigen Mieter- und Branchenmix sowie über 1.500 Parkplätze. Im südlichen Bereich befindet sich ein Einzelhandelsareal mit einem großen Baumarkt. Insgesamt gibt es derzeit 140 gewerbliche Mieter mit rund 2.000 Beschäftigten.



„Wir freuen uns sehr über diesen Neuauftrag. Mit der BEOS AG haben wir eine anspruchsvolle Kundin gewonnen, die auf qualitativ hochwertige Dienstleistungen setzt und unsere innovativen Lösungen schätzt“, so Dirk Brandt, Geschäftsführer bei STRABAG PFS.

