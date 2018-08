FM-Großauftrag: STRABAG PFS gewinnt HypoVereinsbank

Die STRABAG Property and Facility Services GmbH (STRABAG PFS) verbucht einen weiteren Vertriebserfolg. Ab 1. April 2019 übernimmt sie das technische, infrastrukturelle und kaufmännische Gebäudemanagement für alle Bankstandorte der HypoVereinsbank (HVB) in Deutschland. Der Vertrag wurde für fünfeinhalb Jahre geschlossen und beginnt mit der Startup-Phase am 1. Oktober 2018.



Vorausgegangen war turnusgemäß eine deutschlandweite Ausschreibung, bei der sich STRABAG PFS gegen zahlreiche Wettbewerber durchsetzen konnte.



„Das ist der größte Facility-Management-Auftrag, der dieses Jahr in Deutschland vergeben wird“, sagt Martin Schenk, Vorsitzender der Geschäftsführung von STRABAG PFS. „Die HVB gehört zu den größten und renommiertesten Banken in Deutschland. Wir kennen sie schon lange, haben ihre Gebäude bereits über mehrere Jahre bis 2014 erfolgreich bewirtschaftet und freuen uns, für dieses anspruchsvolle Portfolio in Zukunft wieder qualitativ hochwertige Immobiliendienstleistungen erbringen zu können.“



Insgesamt wird STRABAG PFS bundesweit mehr als 500 Objekte bewirtschaften, darunter den „HVB-Tower“ in München, sämtliche Verwaltungsgebäude einschließlich der Rechenzentren sowie alle Filialen der Bank. Die Bruttogeschossfläche des Portfolios beläuft sich auf mehr als eine Million Quadratmeter.

STRABAG Property and Facility Services GmbH

STRABAG Property and Facility Services (STRABAG PFS) ist eine führende Immobilien- und Industriedienstleisterin mit hoher Eigenleistungstiefe entlang der Wertschöpfungskette für das technische und betriebswirtschaftliche Management von kompletten Standorten und ganzen Portfolien von Industrieunternehmen und Immobiliengesellschaften. Das Leistungsportfolio umfasst Real Estate Management, Technisches und Infrastrukturelles Facility Management, Bauen im Bestand sowie über die DIW spezielle Services wie Industriewartung und Industriereinigung.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren