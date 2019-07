Pressemitteilung BoxID: 758836 (Stiftung Zollverein)

Kino auf der Kokerei Zollverein

Im Open-Air-Kino am Werksschwimmbad geht es um das Thema Feuer. Kartenvorverkauf läuft

In den Sommerferien verwandelt sich das Areal am Werksschwimmbad auf der Kokerei Zollverein wieder in ein Freiluftkino: Ab dem 18. Juli werden an sechs Abenden – jeweils donnerstags – direkt unter der historischen Druckmaschine Kinofilme gezeigt.



Neben dem Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ (1944) präsentiert die Stiftung Zollverein im Open-Air-Kino in diesem Jahr viele weitere Filme zum Thema Feuer. „No way out – Gegen die Flammen“ (2017), „James Bond – Feuerball“ (1965) und „Flammendes Inferno“ (1974) sind Teil des Programms. Kinder und Jugendliche kommen bei den Vorstellungen „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ (2018) oder „Harry Potter und der Feuerkelch“ (2005) auf ihre Kosten. Zu Beginn der Vorführungen stellt die Essener Initiative KinoEulen e.V. allabendlich wenige Minuten lange Kurzfilme für Jung und Alt vor.



An den Kinoabenden ist das Werksschwimmbad bis 20 Uhr geöffnet, Snacks und Getränke werden vor Ort angeboten. Die Vorstellungen finden auch bei Regen statt und beginnen um 20.30 Uhr. Tickets kosten 10 €, ermäßigt 7 € und sind erhältlich unter Tel 0180 6050400 (0,20 Euro / Anruf aus dem deutschen Festnetz; max. 0,60 Euro aus dem Mobilfunknetz), online auf www.adticket.de sowie an allen Vorverkaufsstellen von ADticket und im Ruhr.Visitorcenter Essen in der Kohlenwäsche [A14] auf Zollverein. Wenn die Vorstellung nicht ausverkauft ist, können auch an der Abendkasse noch Tickets erworben werden.



18. Juli: James Bond – Feuerball

Der skrupellose Verbrecherboss Largo bringt zwei Atombomben in seinen Besitz. James Bond bleibt nicht viel Zeit, um die Vernichtung zweier Großstädte zu verhindern.

Vorfilm: Chocolate Hare / Schokoladenhase, Lernert & Sander, Niederlande



25. Juli: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Lukas, Jim und die Lokomotive Emma brechen in ein Abenteuer auf, bei dem sie auf Piraten, Drachen und den Kaiser von Mandala treffen.

Vorfilm: Abiadura / Geschwindigkeit, Sonia Estévez, Spanien



1. August: Flammendes Inferno

Während einer feuchtfröhlichen Party in einem Wolkenkratzer bricht ein Feuer aus. Das automatische Sicherheitssystem verweigert den Dienst.

Vorfilm: Es war einmal ein Haus, Svetlana Andrianova, Russland



8. August: Harry Potter und der Feuerkelch

Harry nimmt an einem gefährlichen Wettbewerb unter drei ruhmreichen Zauberschulen teil.

Vorfilm: Pear Fall, Leonid Shmelkov, Estland



15. August: No way out – Gegen die Flammen

Der Film basiert auf der wahren Geschichte der Granite Mountain Hotshots. Diese Elite-Einheit macht sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hände schmutzig und kämpft an vorderster Front gegen das Feuer.

Vorfilm: Magenta Riddim (Dj Snake), Vania Heymann & Gal Muggia, Frankreich



22. August: Die Feuerzangenbowle

Der erfolgreiche Schriftsteller Dr. Pfeiffer stellt bei einer abendlichen Feuerzangenbowle mit Freunden fest, dass er die „eigentliche“ Schule nie kennengelernt hat, da er durch einen Privatlehrer erzogen worden ist. Darauf beschließt er, noch einmal die Schulbank zu drücken.

Vorfilm: Monsters Don’t Exist / Monster gibt es nicht, Ilaria Angelini, Luca Barberis Organista, Nicola Bernardi, Italien



Veranstaltung: Open-Air-Kino am Werksschwimmbad

Termin: jeden Donnerstag im Zeitraum 18.07.-22.08.2019, jeweils 20:30 Uhr (Einlass ab 19:30 Uhr), Vorstellungen finden auch bei schlechtem Wetter statt

Eintritt: 10 €, ermäßigt 7 € (inkl. aller anfallenden Gebühren)

Veranstalter: Stiftung Zollverein

Tickets: unter 0180 6050400 (0,20 Euro / Anruf aus dem deutschen Festnetz; max. 0,60 Euro aus dem Mobilfunknetz), online auf www.adticket.de/ an allen bekannten Vorverkaufsstellen von ADticket / im Ruhr.Visitorcenter Essen in der Kohlenwäsche [A14] auf Zollverein

Ort: Areal C [Kokerei], Werksschwimmbad [C75], Kokereiallee, 45141 Essen

Info: Tel 0201 246810, info@zollverein.de, www.zollverein.de/kino

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (