Pressemitteilung BoxID: 758786 (Stiftung Schloss Friedenstein Gotha)

Sonntag zum Ekhof-Festival! Restkarten für Konzert der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach

.

Sonntag, 7. Juli, 15 Uhr

Schloss Friedenstein Gotha, Ekhof-Theater



Für das Konzert „Nein, das ist wirklich doch zu keck“ zum Ekhof-Festival 2019 im legendären Barocktheater besteht noch die Möglichkeit, Eintrittskarten zu erwerben. Es spielt das famose Holzbläseroktett der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach.



Als sich Shakespeares Werke zu Beginn des 19. Jahrhunderts in verschiedenen ersten Übersetzungen auf dem europäischen Festland zu verbreiten begannen, eroberten sie zugleich die Musikwelt. Besonders beliebt waren seine Bühnenwerke als Vorlage für die Oper. Den in Königsberg geborenen Otto Nicolai verschlug es nach verschiedenen musikalischen Ämtern in Rom und Wien 1847 als Kapellmeister der königlichen Oper nach Berlin. Aus der bürgerlichen Komödie „Die lustigen Weiber von Windsor“ wollte er ein deutsches Singspiel machen und begeisterte bereits mit ersten Entwürfen seinen Dienstherren König Friedrich Wilhelm IV. Die schönsten Melodien dieser „komisch-fantastischen Oper“ arrangierte Andreas Nicolai Tarkmann zu einer Harmoniemusik für Bläseroktett.



Die berühmteste Liebesgeschichte der Welt, „Romeo und Julia“, verwandelte Sergej Prokofjew 1935 im Auftrag des Bolschoi-Theaters in eine abendfüllende Ballettmusik. Die klangfarbenreiche Bläseroktett-Fassung von Tarkmann gleicht einem musikalisch und inhaltlich höchst konzentrierten Extrakt.



Gordon Jacob gehört neben Edward Elgar, Benjamin Britten oder Vaughan Williams zu jenen Komponisten, die Ende des 19. Jahrhunderts England wieder eine eigene Musiksprache gaben.



Karten sind noch im Vorverkauf und an der Konzertkasse erhältlich: Sie kosten 20 Euro (1. Parkett / 2. Rang) oder 15 Euro (2. Parkett / 1.Rang) und können an allen bekannten Vorverkaufsstellen Thüringens, den Thüringer Tourist-Informationen und Geschäftsstellen der TA, TLZ und OTZ oder bei der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha (Tel. 03621 / 8234-0) erworben werden.



Holzbläseroktett der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach



Amandine Riou, Till Joachim – Oboen

Horst Endter, Stefan Happ – Klarinetten

Matthias Standke, Michael Horn – Hörner

Stefan Goerge, Thomas Wagner – Fagotte



Das Programm:



Gordon Jacob (1895 – 1984): Divertimento Es-DurSergej Prokofjew (1891 – 1953): Ausschnitte aus „Romeo und Julia“ (arr. A. N. Tarkmann)



Otto Nicolai (1810 – 1849): Ausschnitte aus „Die lustigen Weiber von Windsor“ (arr. A. N. Tarkmann)



Mehr Informationen zum Ekhof-Festival finden Sie unter www.ekhof-festival.de. Mitte August kommt das Programm für das kommende Festival 2020 heraus, dessen Vorverkauf am 1. November 2019 startet.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (