Einladung zum Tag der offenen „Toiletten für alle“ am 19. November 2019

Am 19. November 2019 findet der Welttoilettentag statt, um global auf das Fehlen ausreichend hygienischer Sanitäreinrichtungen und deren gesundheitliche Folgen aufmerksam zu machen. Auch Menschen mit Komplexer Behinderung müssen in Deutschland oftmals unhygienische und gesundheitsschädliche Situationen in Kauf nehmen, wenn zum Beispiel das Wechseln von Inkontinenzeinlagen mangels Alternative auf öffentlichen Böden oder Parkbänken stattfinden muss. Stiftung Leben pur öffnet bayernweit für alle Interessierten an vier Standorten die „Toiletten für alle“, um auf das Projekt und die Lösung für diese menschenunwürdige und unhygienische Situation aufmerksam zu machen.



Raum für den Wechsel! „Toiletten für alle“

Eine „Toilette für alle“ ist eine barrierefreie Toilette nach DIN 18040, welche zusätzlich mit einem Personenlifter, einer Pflegeliege sowie einem luftdicht verschließbaren Abfallbehälter ausgestattet ist und bei einem ca. 12 m² großen Raum genügend Platz für den Wechsel von Inkontinenzeinlagen bietet.



Warum sind „Toiletten für alle“ ein wichtiger Schritt zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe? Warum sind gängige Behinderten-WCs oft unzureichend? Weshalb wird eine Pflegeliege und ein Lifter benötigt? Wie kann ich mich für „Toiletten für alle“ einsetzen? Diese und weitere Fragen werden in den nachfolgenden Standorten beantwortet:



München:

Marienplatz Sperrengeschoss

(Aufgang D - Richtung Viktualienmarkt)

80331 München



Regensburg:

Agentur für Arbeit Regensburg

Galgenbergstr. 24

93053 Regensburg



Ingolstadt:

Café-Bistro Holler

Gaimersheimer Str. 73a

85057 Ingolstadt



Steingaden:

Bildungs- und Erholungsstätte Langau e.V. Langau 1

86989 Steingaden



14:00 Uhr: Beginn der jeweiligen Veranstaltung

15:30 Uhr: Ende der jeweiligen Veranstaltung



Teilhabe für alle

Menschen mit Behinderung möchten, wie andere Menschen auch, mit ihrer Familie, mit Freunden und Begleitern zum Beispiel Veranstaltungen besuchen, einen Stadtbummel machen, an Freizeitaktivitäten teilnehmen und somit am gesellschaftlichen Leben partizipieren. Die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Komplexen Behinderungen darf nicht aufgrund von fehlenden Toiletten scheitern, deshalb engagiert sich die Stiftung Leben pur für die Errichtung von „Toiletten für alle“.



Über die Stiftung Leben pur

Die Stiftung Leben pur setzt sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Komplexen Behinderungen ein. Um neue praxisorientierte Lösungen zu finden, setzt die Stiftung auf den Austausch zwischen Theorie und Praxis. Ziel der Arbeit ist eine langfristige Verbesserung der Lebensqualität und Lebensgestaltung von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen und somit die Inklusion in unsere Gesellschaft.



Journalisten sind zum #TagDerOffenenToilettenFürAlle herzlich willkommen!

