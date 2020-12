Seit 14 Jahren unterstützt WERNIG Maschinen- und Apparatebau die Stiftung Kinderzukunft. Trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten übergab das Unternehmen auch in diesem Jahr 3.600 Euro zur Unterstützung von Kindern in Not.



Stefan Leber, geschäftsführender Gesellschafter der WERNIG Maschinen- & Apparatebau GmbH & Co. KG aus Gelnhausen, lobte abermals die Arbeit der Kinderzukunft. Über 3 Millionen Kinder weltweit stürben pro Jahr an Hunger, zitierte Leber eine UNICEF-Studie. Corona habe deren Lage zusätzlich verschlimmert.



Er sehe Politik und Medien in der Verantwortung, insbesondere im Pandemiejahr 2020. „Für hungernde Menschen, Kinder mit schlechten Zukunftsaussichten und andere Not leidende Menschen werden keine Rettungsschirme aufgespannt oder Sondergipfeltreffen der Regierungschefs durchgeführt“, bemängelte er und wünschte sich, dass auch die Medien regelmäßiger über die Zahl der verhungerten Menschen berichteten.



WERNIG leistete mit seiner Spende einen Beitrag, um die Arbeit für Not leidende Kinder zu fördern. Gerne folgte Vera Berding, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung Kinderzukunft, deshalb der Einladung und bedankte sich für die erneute Unterstützung.

