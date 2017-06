Sommerliche Serenade 2017



Festival für Kammermusik im Weißen Saal des Jenisch Hauses



am Samstag, dem 17. Juni 2017 um 19 Uhr

am Sonntag, dem 18. Juni 2017 um 19 Uhr



Eintritt: 25,- / 15,- €



Musique à Vent



Hamburger Bläserquintett / Mitglieder der Hamburger Camerata:



Imme-Jeanne Klett, Flöte /Gonzalo Mejía, Oboe / Johann-Peter Taferner, Klarinette / Jan-Niklas Siebert, Horn / Markus Pfeiff, Fagott



An den Kammerkonzertabenden im Juni präsentiert das Hamburger Bläserquintett, bestehend aus den Solobläsern der Hamburger Camerata, Werke aus den beiden Hochzeiten der Bläserliteratur. War Joseph Haydn der Pionier der Streichquartett-literatur, so ist sein Äquivalent für das Bläserquintett ganz eindeutig der böhmische Flötist Anton Reicha gewesen, der zahlreiche höchst virtuose Quintette komponierte. In Bonn lernte er als Orchesterkollegen Ludwig van Beethoven kennen, dessen berühmtes Es-dur-Oktett das Hamburger Bläserquintett in einer Bearbeitung von Guido Schäfer präsentieren wird. Die Franzosen Jacques Ibert und Pierre-Max Dubois griffen im 20. Jahrhundert den Geist der Klassik mit seinen klaren Formen wieder auf und bedienten sich dabei gerne der Holzblasinstrumente mit ihren Artikulationsmöglichkeiten und exzentrischen Klangfarben. Die Brücke bildet eines der raren Werke aus der Romantik: Das Quintett des französischen Flötisten Paul Taffanel, das die typisch romantische Melancholie mit der klassizistischen Spielfreude der Bläser zu verbinden versteht.



Historische Museen Hamburg Jenisch Haus

Baron-Voght-Straße 50, 22609 Hamburg

Eintritt: 25,- / 15,- €

Ermäßigung für Schüler und Studenten an der Abendkasse

Vorverkauf: an der Kasse des Jenisch Hauses, Dienstag bis Sonntag 11-18 Uhr,

Kartenreservierung: Telefon 040 / 82 87 90

Konzertkasse Gerdes, Rothenbaumchaussee 77, Telefon 040 / 44 02 98

und an allen bekannten Hamburger Vorverkaufsstellen



Das weitere Programm der Sommerlichen Serenade 2017 im Jenisch Haus



15. / 16. Juli 2017

Kaleidoskop

Werke von G. P. di Palestrina, John Playford,

Fulvio Caldini, Kurt Weill, aus England und Irland u.a.



Flautando Köln

Susanne Hochscheid, Katrin Krauß, Ursula Thelen, Kerstin de Witt - Blockflöten



9. / 10. September 2017

Märchenbilder

Werke von Robert Schumann, Claude Debussy, Elfrida Andrée

für Klavier, Flöte, Violine, Viola und Violoncello



Mitglieder des Ensemble Obligat Hamburg:

Imme-Jeanne Klett, Flöte; Martin Klett, Klavier; Anette Behr-König, Violine; Boris Faust, Viola; Johannes Krebs, Violoncello



Das Hamburger Bläserquintett:



Imme-Jeanne Klett erhielt ihre Ausbildung bei Prof. Jean-Claude Gérard und Prof. Ingrid Koch-Dörnbrak und konzertiert erfolgreich als Solistin und Kammermusikerin mit verschiedenen Orchestern und Kammerensembles im In- und Ausland, so führen regelmäßige Konzertreisen sie unter anderem in die USA und viele europäische Staaten sowie auf internationale Festivals wie das Internationale Flötenfestival, Schleswig-Holstein-Musikfestival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Niedersächsische Musiktage, Kultursommer Hohenlohe, Wartburg-Konzerte Eisenach, Festival EuroKlassik, Festival Arabesques Hamburg, China-Time Hamburg und Berlin, Corveyer Musikwochen u.v.a. Im Jahre 1995 gründete sie das Ensemble Obligat Hamburg. Rundfunk- und CD-Produktionen erschienen mehrfach für Deutschlandradio Kultur, den NDR, für den Hessischen Rundfunk und für Radio Bremen, den BR, SWR, WDR, RBB, Radio France, Radio Finnland und Radio New Zealand, für Dabringhaus und Grimm Detmold, GENUIN Leipzig und das Label C2/ES-Dur Hamburg. Imme-Jeanne Klett ist Professorin für Flöte an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und lehrt bei Kursen für Flöte und Kammermusik. Sie ist Solo-Flötistin der Hamburger Camerata. Darüber hinaus ist sie Künstlerische Leiterin des Festivals für Kammermusik, der Sommerlichen Serenade im Weissen Saal des Jenisch Hauses Hamburg.



Gonzalo Mejía wurde 1990 im Caracas, Venezuela geboren und erhielt schon in seiner fru hen Kindheit Oboenunterricht bei Alejandra Barreto und spa ter mit 11 am "Conservatorio de musica Simon Bolivar" in Caracas an, bei den Professoren Miguel Rutiliano und Marcos Tarazona. Drei Jahre spa ter setzte er sein Studium bei Ricardo Riveiro und Victor Morles fort. Als Orchestermusiker sammelte er schon in den fru hen Jahren vielfa ltige Erfahrungen. Bereits mit 12 Jahren spielte der Oboist im Jugendorchester von Caracas und mit 16 Jahren war er erster Oboist bei den "Sinfonica Juvenil Teresa Carrrenho", eines der wichtigsten Orchester in Venezuela. 2008 bekam Gonzalo Mejia eine Einladung fu r das "Simon Bolivar Youth Orchestra". Mit diesem Orchester ging er auf Tourneen nach Europa und Asien unter der Leitung von Gustavo Dudamel und Claudio Abbado. 2010 setzte Gonzalo Mejia sein Studium in der Oboenklasse von Prof. Diethelm Jonas an der Musikhochschule Lu beck fort, wo er 2017 seinen Abschluß machte. Wa hrend seines Studiums erhielt er zahlreiche Preise. 2010 Fo rderpreis des Lionsclub in Lu beck und 2011 "Concurso di Mollinela" in Italien. Im selben Jahr wurde er mit seinem Oboentrio vom Radiosender NDR Kultur unter der Rubrik "Junge Ku nstler Nordens" aufgenommen. Er war Stipendiat der Possehl-Stiftung, der Maria-Luise Imbusch-Stiftung Lu beck und der Yehudi-Menuhin-Stiftung "Live Music Now".



Johann-Peter Taferner wurde von seiner Mutter, einer Sängerin, musikalisch maßgeblich beeinflusst und ist in Hamburg aufgewachsen. Sein Studium absolvierte er bei Prof. Ralph Manno in Köln. Weitere Impulse erhielt er durch die renommierten Professoren Martin Spangenberg, Johannes Peitz, Hans-Dietrich Klaus, Eberhard Feltz, Michael Höltzel, Georg Klütsch, Anthony Spiri und Christian Wetzel. Er ist Solo-Klarinettist und Gesellschafter der Hamburger Camerata und widmet sich mit Vorliebe der Kammermusik. Als Orchestermusiker führten ihn Projekte zum Gürzenich-Orchester Köln, zu den Essener Philharmonikern, dem Sinfonieorchester Wuppertal und dem Kölner Kammerorchester. Er spielte unter den Dirigenten Kristjan Järvi, Lothar Zagrosek und Stefan Soltesz sowie mit den Solisten Sol Gabetta, Olli Mustonen, Frank Peter



Zimmermann, Julia Fischer, Jens Peter Maintz sowie Tanja Tetzlaff. Unter der Leitung von Simone Young spielte er 2011 in der Laeiszhalle Mozarts Klarinettenkonzert mit Mitgliedern des Philharmonischen Staatsorchesters. Konzertreisen führten ihn in die USA, nach Israel, den Libanon, Frankreich, Italien, Dänemark, die Schweiz, Rumänien, Liechtenstein, Belgien, Holland, Bosnien-Herzegowina sowie quer durch Deutschland u.a. in die Berliner und Kölner Philharmonie, die Alte Oper Frankfurt und die Bremer Glocke.



Jan-Niklas Siebert: Als Sohn einer Musiklehrerin für Querflöte und eines Hornisten der Niederrheinischen Sinfoniker begann sein musikalischer Werdegang im Alter von sechs Jahren mit Klavier- sowie Trompetenunterricht. Nach 2 Jahren wechselte er von der Trompete zum Horn und erhielt zunächst Unterricht von seinem Vater. Erste Orchester-Erfahrung sammelte er u.a. im Jugend Sinfonie Orchester der Stadt Mönchengladbach, dem Landes Jugend Orchester NRW und der Orchesterakademie Düsseldorf. 2005 lernte er als Jungstudent an der Hochschule für Musik und Tanz Köln seinen zukünftigen Professor Paul van Zelm kennen, bei dem er weitere zwei Jahre später sein Musikstudium begann. Nach weiteren Stationen in Studentenorchestern wie der Jungen Deutschen Philharmonie bekam er 2009 die Chance als Akademist der Düsseldorfer Symphoniker zu arbeiten. Unter seinem Mentor Leo Halsdorf, Solohornist der "Düsys", gewann er 2011 das Probespiel für die 2. Hornstelle im Philharmonischen Staatsorchester der Hansestadt Hamburg. Nach erfolgreich bestandenem Probejahr ist er nun festes Mitglied dieses Orchesters und spielt unter der Leitung von Kent Nagano, dem Chefdirigenten des P.S.O. Hamburg, Daniel Barenboim, Sir Neville Marriner, Herbert Blomstedt u.v.a.



Markus Pfeiff ist Dozent am Hamburger Konservatorium und Solo-Fagottist im Kammerorchester Hamburger Camerata. Sein Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg bei Prof. H.-M. Grau führte ihn unter anderem zur künstlerischen Zusammenarbeit mit dem Theater in Kiel, den Bremer Philharmonikern, der Philharmonie in Rostock, dem dänischen Sønderjyllands Sinfonieorchester, der Hamburgischen Staatsoper und den Hamburger Symphonikern. Der Schwerpunkt seiner pädagogischen Tätigkeit liegt auf kammermusikalischen Projekten. Die Zusammenarbeit mit bedeutenden Jugendorchestern wie dem ASJ, LJO-HH und MJO ermöglicht seinen Schülern bereits frühe Orchestererfahrungen. Desweiteren bestehen Kooperationen mit der Hans-Kauffmann-Stiftung sowie dem Fo rderverein Jugend musiziert e.V., welche regelma ßig sowohl Bundespreistra ger bei Jugend musiziert hervorbringen als auch den Weg ins Musikstudium ebnen.





