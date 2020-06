Pressemitteilung BoxID: 802704 (Stiftung Deutsche Sporthilfe)

"Sporthilfe-Klassentreffen": Kristina Vogel, Gerd Schönfelder und Miriam Welte wechseln bei Reit-Ikone Ingrid Klimke die Sportart

Ehemalige Spitzenathleten steigen in Münster aufs Pferd / Vogel erfüllt sich Lebenstraum von ihrer "Bucket List" / Athleten-Freundschaften durch den "Sporthilfe Club der Besten"

Drei Olympiasiegerinnen, ein 16-facher Paralympics-Gewinner – und ganz viel „Sporthilfe Club der Besten“-Spirit. Auf Einladung von Reit-Ikone Ingrid Klimke trafen sich am vergangenen Wochenende in Münster die beiden Ex-Bahnradfahrerinnen Kristina Vogel und Miriam Welte sowie der frühere Para-Ski alpin-Fahrer Gerd Schönfelder zu einem kurzfristigen Disziplinwechsel. Vogel, seit einem Trainingsunfall querschnittsgelähmt, erfüllte sich dabei einen Lebenstraum und bestieg im integrativen Reittherapiezentrum Alexianer erstmals nach ihrem Unfall vor zwei Jahren ein Pferd.



„Ich hatte Gänsehaut und war aufgeregt, ob alles klappt“, gab Gastgeberin Klimke zu, wie die 29-jährige Vogel ebenfalls Doppel-Olympiasiegerin, „aber am Ende ist es super gelaufen“. Kennengelernt und angefreundet hatten sich die vier Athleten beim „Sporthilfe Club der Besten“, bei dem die Deutsche Sporthilfe jedes Jahr die erfolgreichsten Sportler der vergangenen zwölf Monate zu einer gemeinsamen Ferienwoche einlädt. Mit ihren Erfolgen qualifizierten sich alle vier in den vergangenen Jahren regelmäßig für diese besondere Woche. Vogel (2018) und Schönfelder (2012) wurden vor Ort von ihren Sportkollegen sogar als „Der oder Die Beste“ (ehemals „Champion des Jahres“) ausgezeichnet und sind damit lebenslang teilnahmeberechtigt.



Für die querschnittsgelähmte Vogel hat die Deutsche Sporthilfe 2018 einen Sonderfonds aufgelegt. Vogel wurde bereits seit 2005 von der Stiftung gefördert und wird auch weiterhin mit dem eigens für sie eingerichteten #staystrongkristina-Fonds begleitet. Die Gelder werden ausschließlich für anstehende Investitionen eingesetzt und um ihre Zukunft abzusichern.



Das Treffen der vier Spitzenathleten hat die Deutsche Sporthilfe unterstützt und medial begleitet. Vom Zusammenkommen in Münster stellt die Sporthilfe kostenfreies Videomaterial bereit. Anlass war ein „Kaffeeklatsch“-Interview mit Klimke, Vogel und Welte zum Thema Teamgeist für die kommende Ausgabe von „Ingrid Klimke – Das Magazin“. Auf Anfrage stellt die Sporthilfe den Kontakt zu einem Fotografen her, der den Tag fotografisch begleitet hat.



YouTube: youtu.be/ceJryqk85wg

