Am 08. Dezember verleiht die spendenfinanzierte Stiftung Bildung ihren diesjährigen Förderpreis an Kita- und Schulfördervereine aus ganz Deutschland. Er ist mit 15.000 Euro dotiert zum Thema "Chancengerechtigkeit l(i)eben ". Mit 5.000 Euro werden drei von 29 vorbildlichen Projekten ausgezeichnet, in denen sich junge Menschen mit dem Thema Chancengerechtigkeit auseinandergesetzt haben. Auch ein Publikumspreis gab es dieses Jahr zum ersten Mal: Er ist mit 5.000 Euro dotiert.



Die Stiftung Bildung lädt herzlich ein zur Preisverleihung:

Unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen hat die Preisverleihung zum ersten Mal digital stattgefunden. Der Stream ist am 08. Dezember 2020 ab 12:00 Uhr zu finden unter www.stiftungbildung.com – er wird noch bis zum 10. Dezember auf der Startseite der Stiftung Bildung zu finden sein.



Worum geht’s?

Die Corona-Krise zeigt deutlich, dass eine Schieflage in der Bildung von Kindern und Jugendlichen besteht. Kinder mit herausfordernden Lebensumständen haben zum Teil nicht die gleichen digitalen Mittel, um am Unterricht teilzunehmen. Auch Sprachbarrieren und eine generelle Barrierefreiheit spielen oft eine Rolle. Viele Bildungseinrichtungen haben in diesem Jahr ihre pädagogischen Konzepte überdenken müssen, um eine chancengerechtere Bildung zu ermöglichen.



Der Förderpreis geht dieses Jahr nach Sachsen, Baden-Württemberg und Berlin.

Der Publikumspreis geht nach Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Lübeck und Sachsen-Anhalt.



Die ausgezeichneten Projekte



RobiKids mit dem Schüler*innen Blog robikids.blogspot.com, Borna Sachsen

Die Schüler*innen der Förderschule Robinien-Hof Schule in Borna (Sachsen) nutzen jegliche Form von digitalen Möglichkeiten, um über Themen zu bloggen, die sie bewegen. Sie berichten über Freizeit- und Umweltthemen, aber auch über das Schulleben allgemein. Da werden auch schon mal die Biografien ehemaliger Schüler*innen verfolgt. Die Erkundung geht bis hinein in die außerschulischen Lebensbereiche der Jugendlichen. Andreas Petermann, Regionalmanager der Stiftung Bildung in Sachsen, überreichte den Jugendlichen die Urkunde und eine Video-Botschaft von Raul Krauthausen, in der er sagt:



„Ihr nutzt die Chance, in eurem Blog über eure Gedanken, Gefühle und selbst ausgesuchte Themen zu berichten und diese in die Gesellschaft zu tragen, um dort wahrgenommen zu werden und Vorurteile abzubauen. Das hat uns als Jury sehr überzeugt. Ihr seid ein tolles Beispiel dafür, dass wir Chancengerechtigkeit nicht nur leben, sondern auch lieben!“

Tom einer der Robikids-Blogger zu seiner Gefühlslage: "Gerade kann ich das noch gar nicht so genau verstehen und glauben. Wenn ich morgen aufwache, dann bin ich, glaube ich, richtig glücklich."



Mehr Infos zu diesem Projekt https://www.stiftungbildung.com/robikids/



We are all farbtastic - Karlsruhe Baden-Württemberg

Vier Karlsruher Kitas haben sich einem Projekt verschrieben: Unsere bunte Lebenswelt den Kindern nahe zu bringen. Dabei geht es darum mit Neugier neuen Erfahrungen zu begegnen und Fragen zu stellen: Welche Sprachen sprichst du? Welche Feste feiert Eure Familie? Die Kinder finden heraus, wie vielfältig die Lebenswirklichkeiten sind und wie viel sie voneinander lernen können. Auch Hautfarbe, Religion und Sprache sind Themen, an die die Kinder spielerisch herangeführt werden und bei der gemeinsamen Betrachtung des „Vier-Farben-Landes“ wird klar, dass es viel schöner ist, bunt und individuell zu sein. Der Förderpreis wurde überreicht von Peter Gebauer vom Bundesverband der Kita- und Schulfördervereine e.V. (BSFV).



Mehr Infos zu diesem Projekt https://www.stiftungbildung.com/we-are-all-farbtastic/



Klima machen wir alle - Berlin

In der Miriam Makeba Grundschule in Berlin geht es laut und lustig zu, denn das Projekt „Klima machen wir alle“ wird mit Musik, Improvisationstheater, Zirkus und Schattentheater beleuchtet und aufgeführt. Die Kinder zwischen 6 und 11 Jahren sind die Mitwirkenden, und sie stammen aus vielfältigen sozialen Lebenswelten. Durch die kreativen Ausdrucksweisen und den künstlerischen Prozess konnten alle Schüler*innen mit ihren individuellen Fähigkeiten ihre eigene Kreativität einbringen. Obwohl es Umwelt-Themen waren, die im Vordergrund standen, ging es darum, Kinder mit herausfordernden Lebensumständen mit den Workshops und der spielerisch-kreativen Atmosphäre einzubinden. Der Förderpreis wurde überreicht von Beate Krenz von der Geschäftsstelle des Landesverbandes der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg e.V. (lsfb). Sie sagt: "Wir wurden mit einer Choreografie begrüßt und die Kinder standen auf den Tischen und Stühlen und haben gejubelt und geklatscht."



Mehr Infos zu diesem Projekt https://www.stiftungbildung.com/klima-machen-wir-alle/



Publikumspreis

Zum ersten Mal wird dieses Jahr der Publikumspreis verliehen. Der Preis, der mit insgesamt 5.000 Euro dotiert wird, geht in einer Staffelung an fünf verschiedene Projekte:





Gebärdensprache als Brückenbauer – Schule an der Weida, Thüringen

Die Gebärdensprache AG - Städtische Grundschule Bergisch Gladbach-Hebborn, Nordrhein-Westfaen

Wasser für unsere Kinder - Katharineum zu Lübeck, Schleswig-Holstein

Gesunde Ernährung - Grundschule „Am Pechauer Platz“ Magdeburg, Sachsen-Anhalt

Kleine Paganini - Joachim Ringelnatz-Schule – Grundschule der Stadt Leipzig, Sachsen





Mehr zur Stiftung Bildung:

Wir wollen allen Kindern und Jugendlichen eine chancengerechte und vielfältige Bildung ermöglichen. Dafür setzt sich die spendenfinanzierte Stiftung Bildung bundesweit mit engagierten Menschen in über 40.000 Kita- und Schulfördervereinen ein. Ihre Spende für Kinder hilft. www.stiftungbildung.com/spenden, Spendenkonto: GLS Bank, IBAN: DE43 43060967 1143928901, BIC: GENODEM1GLS

(lifePR) (