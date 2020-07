Pressemitteilung BoxID: 807842 (Statistisches Bundesamt)

Spargelernte 2020: Voraussichtlich 19 % weniger als 2019

Erntemenge von Erdbeeren voraussichtlich um 13 % geringer als im Vorjahr

Die Ernte von Spargel fällt in diesem Jahr voraussichtlich um 19 % niedriger aus als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach einer vorläufigen Schätzung mitteilt, liegt die Erntemenge von Spargel deutschlandweit bei rund 106 400 Tonnen. In den letzten sechs Jahren konnten durchschnittlich rund 123 700 Tonnen Spargel pro Jahr geerntet werden. Der diesjährige Wert liegt 14 % unter diesem Durchschnitt. Dieser Rückgang ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass in Folge der Corona-Pandemie in einigen Regionen ausländische Erntehelferinnen und Erntehelfer fehlten und somit nicht alle Spargelflächen abgeerntet werden konnten.



Mit 26 600 Tonnen (-5 % gegenüber 2019) wurde der meiste Spargel in Niedersachsen gestochen, gefolgt von Brandenburg mit 19 100 Tonnen (-12 % gegenüber 2019) und Nordrhein-Westfalen mit 18 600 Tonnen (-17 % gegenüber 2019).



Die im Ertrag stehende Anbaufläche von Spargel nahm gegenüber 2019 um knapp 5 % ab und umfasst deutschlandweit gut 21 900 Hektar.



Die Erdbeerernte im Freiland wird mit 99 000 Tonnen voraussichtlich um 13 % geringer ausfallen als im Vorjahr. Gegenüber dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre in Höhe von 132 800 Tonnen beläuft sich der Rückgang den Schätzungen zufolge auf gut 25 %. Eine Rolle spielten hierbei unter anderem Spätfröste und Trockenheit im Frühjahr, die regional die Blüten schädigten, sowie die Abnahme der ertragsfähigen Anbaufläche im Freiland auf bundesweit 10 800 Hektar (-7 % gegenüber 2019) – die geringste Fläche seit 2003.



Die größte Erntemenge von Erdbeeren im Freiland wird mit 25 400 Tonnen in Niedersachsen erwartet, vor Baden-Württemberg mit 18 400 Tonnen und Nordrhein-Westfalen mit 15 500 Tonnen.



Die vorläufigen Ergebnisse über Anbauflächen sowie Erntemengen von Erdbeeren und Spargel sind erste Schätzungen aus der repräsentativen Vorerhebung im Juni 2020 und liefern daher Aussagen zu allgemeinen Tendenzen für das Jahr 2020. Endgültige Ergebnisse werden nach Abschluss der im Herbst durchgeführten Gemüseerhebung veröffentlicht.



In Deutschland werden 41 % des europäischen Spargels geerntet



Innerhalb der Europäischen Union (EU) wird nach Angaben der europäischen Statistikbehörde (Eurostat) der meiste Spargel in Deutschland gestochen. Im Jahr 2019 lag der Anteil der deutschen Spargelernte von 130 600 Tonnen bei 41 % der gesamten europäischen Produktion von 321 200 Tonnen. Danach folgten Spanien mit 58 600 Tonnen (18 %) und Italien mit 49 900 Tonnen (16 %).



Die größte Erntemenge von Erdbeeren insgesamt (Freiland und geschützter Anbau) konnte im Jahr 2019 im europäischen Vergleich in Spanien mit 352 000 Tonnen eingebracht werden. Dies entsprach einem Anteil von 27 % an der gesamten europäischen Produktion von 1,3 Millionen Tonnen Erdbeeren. Danach folgte Polen mit 185 400 Tonnen (14 %) und Deutschland mit 144 000 Tonnen (11 %).



Mehr Daten zu den Erntemengen in anderen EU-Staaten finden Sie in der Datenbank von Eurostat.



Deutsche EU-Ratspräsidentschaft im Bereich Statistik

Ab dem 1. Juli leitet das Statistische Bundesamt im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft unter dem Vorsitz von Präsident Dr. Georg Thiel die Ratsarbeitsgruppe Statistik. Über unsere Aktivitäten im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft informieren wir auf der Sonderseite www.destatis.de/eu2020.



Europäische Statistiken finden Sie in unserem Datenangebot "Europa in Zahlen".



