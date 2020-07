Pressemitteilung BoxID: 808565 (Stadtwerke Schweinfurt GmbH)

Tarifinformation ÖPNV

Im Stadtbus-Bereich werden ab dem 1. August 2020 die Preise leicht erhöht. Mit der Preissteigerung werden insbesondere die steigenden Kosten für Personal und Energie abgebildet. Trotz der Preissteigerung zählen die Stadtwerke Schweinfurt im Vergleich weiterhin zu den günstigsten Nahverkehrsanbietern in Bayern. Die gültigen Preise sind ab sofort im Internet unter https://www.stadtwerke-sw.de/stadtbus/eticket/tickets-und-preise/ abrufbar.



Neben den erheblichen Ausgleichsbeträgen zur Deckung des ÖPNV-Defizits durch die Stadtwerke Schweinfurt wird gleichzeitig fortlaufend in den ÖPNV und das Angebot investiert. Anfang dieses Jahres wurde mit der Industriebuslinie eine neue und attraktive Verbindung geschaffen, die den Hauptbahnhof direkt mit dem Hafen verbindet. Zusätzlich wurde eine moderne Fahrgastinformation am Roßmarkt mit Übersichtsanzeiger und Ansagen der nächsten Abfahrten für blinde und sehbehinderte Fahrgäste installiert.



Die neuen Tarife ermöglichen es auch, den Fahrplan zielgerichtet zu erweitern. So werden zum 1. August 2020 die nachfolgenden Fahrten zusätzlich zum bisher bestehenden Fahrplan neu eingeführt:





06:00 Uhr Linie 61 Hafen Ost ab Roßmarkt

06:02 Uhr Linie 62 Maintal ab Roßmarkt

22:06 Uhr Linie 62 ab ZF Werk Süd zum Roßmarkt

22:16 Uhr Linie 33 Maibacher Straße / Gartenstadt ab Roßmarkt





Wie ändern sich die Tarife der verschiedenen Fahrausweisarten?

Einige Beispiele der Tarifzone 1:



Einzelkarte künftig 1,80 Euro (bisher 1,70 Euro)



Tageskarte (Einzel) 3,70 Euro (bisher 3,50 Euro)



Seniorenmonatskarte 35,35 Euro (bisher 32,80 Euro)



Jahreskarte Abo übertragbar monatlich 42,65 (bisher 38,70 Euro)



Die ab 1. August gültigen Fahrpreise für alle Fahrkarten entnehmen Sie bitte dem Preisblatt. Bitte beachten Sie: Für Fahrkarten, die im Vorverkauf gekauft werden und deren Gültigkeit nach dem 31.07.2020 beginnt, gilt bereits der neue Tarif.

