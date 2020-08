Pressemitteilung BoxID: 810992 (Stadtwerke Schweinfurt GmbH)

Mehr Flexibilität durch erweiterte Zahlungsmöglichkeiten

Ab sofort haben die Kunden der Stadtwerke Schweinfurt die Möglichkeit, im Kundencenter in der Wolfsgasse 5 und der Bodelschwinghstraße 1 sowie im SILVANA Sport- und Freizeitbad kontaktlos per Kreditkarte, ApplePay sowie GooglePay bequem, sicher und schnell zu bezahlen. Kunden, die die Kontaktlos-Technik nutzen wollen, brauchen eine Giro- oder Kreditkarte mit dem entsprechenden Chip bzw. müssen die Karte in ihrer Wallet-App auf dem Smartphone eingebunden haben.



Damit erweitern die Stadtwerke Schweinfurt ihr Angebot der Zahlarten und bieten neben dem am häufigsten genutzten SEPA-Lastschriftmandat, der EC-Kartenzahlung oder Barzahlung nun auch verschiedene weitere Zahlungsmöglichkeiten an. Diese gesicherten Bezahllösungen werden für folgende Kreditkarten zur Verfügung gestellt:





Mastercard

Visa

V Pay

Maestro





Sollten Fragen zu den Bezahlmöglichkeiten der vielfältigen Produkte der Stadtwerke Schweinfurt bestehen, geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne telefonisch, persönlich vor Ort oder über die Chat-Funktion im Internet Auskunft.

