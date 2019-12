Pressemitteilung BoxID: 780466 (Stadtwerke Schweinfurt GmbH)

Immer gut versorgt - auch an den Feiertagen

Die Stadtwerke Schweinfurt sind auch an den Weihnachtsfeiertagen und über den Jahreswechsel rund um die Uhr für ihre Kunden im Einsatz.



Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit im Kalenderjahr. Besondere Momente unter dem Weihnachtsbaum verbringen, vom Arbeitsalltag Abstand nehmen, Zeit für die Familie haben, ein leckeres Weihnachtsmenü mit Freunden und Bekannten genießen. Damit die Freude an den Festtagen währt, benötigt es Strom für die weihnachtliche Beleuchtung, Erdgas zum Heizen und Kochen, Wasser für ein gemütliches Bad, Fernwärme für ein behagliches Zuhause und nicht zuletzt für viele auch Internet, Telefon und Fernsehen.



Um dies sicherzustellen, werden die Netze und Anlagen der Stadtwerke Schweinfurt in der Netzleitwarte kontinuierlich überwacht. Egal ob Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärme- oder Telekommunikationsanlagen, die Mitarbeiter der Stadtwerke haben hunderte von technischen Anlagen stets im Blick, um bei Engpässen oder Störungen schnell eingreifen zu können. Alle Meldungen, Messwerte und Störungen der Anlagen werden im Netzleitsystem dargestellt. „Möglich macht dies eine komplexe Mess- und Übertragungstechnik, die den aktuellen Status von den einzelnen Stationen erhebt und übermittelt. So lassen sich Überlastungen im Netz schnell erkennen“, erklärt Florian Köhler, Leiter der Netzleitwarte bei den Stadtwerken Schweinfurt. Tritt beispielsweise eine Störung auf, wird diese über ein eigenes Kommunikationsnetz direkt in die Netzleitwarte übermittelt. Ein Alarm blinkt auf und der Schichtmeister kann sofort darauf reagieren. Dazu arbeiten die Mitarbeiter in der Netzleitstelle im Schichtdienst – rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.



„Etwas ruhiger ist es über die Feiertage schon, da die Aktivitäten in der Netzwartung über die Feiertage reduziert werden. Aber auch dann müssen alle Prozesse stetig überwacht und gesteuert werden. Neben der Steuerung der Netze, sorgen wir auch dafür, dass der Schweinfurter Weihnachtsbaum ein- und ausgeschaltet wird“, erklärt Köhler.



Sollte doch einmal eine Störung im Netzbetrieb auftreten, werden die Netzleitwarte und die Rufbereitschaften alarmiert. „Meist können Störungen aber behoben werden, bevor der Kunde überhaupt etwas mitbekommt“, so Köhler weiter. Für den Notfall halten sich aber stets weitere Mitarbeiter der Stadtwerke Schweinfurt bereit.



„Ich freue mich, dass wir dank unserer engagierten Mitarbeiter nicht nur über die Feiertage, sondern an 365 Tagen im Jahr eine sichere Versorgung gewährleisten können. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter“, ergänzt Andreas Göb, Bereichsleiter Technik bei den Stadtwerken Schweinfurt.



Die Kunden der Stadtwerke sind somit auch an Feiertagen immer gut versorgt. Sollten Kunden eine Störung melden wollen, so erreichen Sie die Netzleitwarte rund um die Uhr unter der Störungsannahme für Strom, Trinkwasser, Fernwärme unter 09721 931-361, sowie für die Störungsannahme Erdgas unter 09721 931-200.

