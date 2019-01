Erneute Sperrung der Johannisstraße aufgrund des Neumarktumbaus - Busse werden umgeleitet

04.01.19

Nach der kurzzeitigen Öffnung der Johannisstraße während des Weihnachtsgeschäftes wird diese im Zuge der Umbaumaßnahmen am Neumarkt ab Montag, dem 07. Januar erneut gesperrt. Aus diesem Grund wird die Johannisstraße wie im ersten Bauabschnitt zwischen Neumarkt und Süsterstraße bis auf weiteres gesperrt. Die genaue Dauer der Sperrung ist noch nicht abzusehen, da noch einige Eventualitäten rund um den Neumarkt nicht vorhersehbar sind.



Die Linie 94 wird bis auf Weiteres nicht mehr gefahren, da durch die Baumaßnahmen keine Wendemöglichkeit gegeben ist. Für alle Fahrgäste mit dem Ziel Marienhospital, bestehen alternative Fahrtmöglichkeiten mit der Linie 71/72 bis zur Haltestelle "Johannisfreiheit" oder mit der Linie 61/62 bis zur Haltestelle "Alando Palais". Die Linie E54 endet und beginnt bereits am Rosenplatz. Hier bestehen Umsteigemöglichkeiten zur Weiterfahrt in Richtung Neumarkt / Innenstadt. Die Linie 41/541 wird während der Sperrung der Johannisstraße über die Lyrastraße umgeleitet und bedient somit nicht den Neumarkt. Als Alternative zum Bussteig A vor dem Mobilitätszentrum werden in der Lyrastraße wieder die Haltestellen "Lyrastraße/Neumarkt G1" und "Lyrastraße/Neumarkt G2" eingerichtet, welche in dem Zeitraum der Sperrung somit von der Linie 41/541 bedient werden.



Alle Umleitungen während der Bauphase im Überblick



Linie 41, Richtung Düstrup

Kamp - Lyrastraße (Neumarkt Bussteig G 1) - Kolpingstraße - Süsterstraße - Johannisstraße - Rosenplatz



Linie 41,541 Richtung Haste

Rosenplatz - Johannisstraße - Süsterstraße - Kolpingstraße - Lyrastraße (Neumarkt Bussteig G 2)- Kamp



Linie 51/ 52/ Richtung Berningshöhe/Nahne

Wittekindstraße - Neumarkt (Bussteig A 1) - Lyrastraße - Kolpingstraße - Süsterstraße



Linie 51 / 52 Richtung Dodesheide

Laischaftstraße - Süsterstraße - Kolpingstraße - Lyrastraße - Neumarkt (Bussteig B)



Linie 53 Richtung Voxtrup

Wittekindstraße - Neumarkt (Bussteig A 1) - Lyrastraße - Kolpingstraße - Süsterstraße - Johannisstraße - Rosenplatz



Linie 53 Richtung Dodesheide

Rosenplatz - Johannisstraße - Süsterstraße - Kolpingstraße - Lyrastraße - Neumarkt (Bussteig B)



Linie 71 / 72 / 471 bis 473 Richtung Hagen/Sutthausen

Neumarkt (Kollegienwall Bussteig E 1) - Johannisfreiheit - Johannisstraße - Rosenplatz



Linie 71 Richtung Belm

Sutthauser Straße - Kommenderiestraße - Kolpingstraße - Lyrastraße - Neumarkt (Bussteig B)



Linie 61 / 62 / 463-469 / Freizeitbus 400 Teuto-Region Richtung Iburger Straße

Neumarkt (Kollegienwall Bussteig E 2) - Pottgraben - Petersburger Wall - Johannisstraße - Rosenplatz



Linie 61 / 62 / 463-469 / Freizeitbus 400 Teuto-Region Richtung Neumarkt

Rosenplatz - Johannisstraße - Petersburger Wall - Pottgraben - Kollegienwall - Neumarkt (Neumarkt F Hasehaus)



Linie 35 Richtung Karl-Luhmann-Heim

Neumarkt (Kollegienwall Bussteig F) - Wittekindstraße - Berliner Platz - Nonnenpfad



Linie 35 Richtung Neumarkt

Nonnenpfad - Berliner Platz - Wittekindstraße - Möserstraße - Schlagvorderstraße - Kollegienwall - Neumarkt (Bussteig F)



Stadtteilbus E 54 Richtung Berningshöhe

Ab Rosenplatz (Vor der Sparkasse)- Iburger Straße - Bröckerweg - Berningshöhe



Stadtteilbus E 54 Richtung Rosenplatz

Ab Berningshöhe Bröckerweg - Iburger Straße - Hauswörmannsweg - Magdalenenstraße - Rosenplatz Linie 7 hier auch Pausenzeiten abwarten.



Linie X273 - X276 Richtung Belm

Neumarkt (Kollegienwall Bussteig E 2) - Schlagvorderstraße - Goethering - Berliner Platz



Linie X273 - X276 Richtung Hbf

Berliner Platz - Neumarkt (Kollegienwall Bussteig E 2) - Schlagvorderstraße - Möserstraße



Die NachtBusse werden während der Sperrung wie folgt umgeleitet:



Linie N4 Richtung Düstrup

Kamp Promenade - Lyrastraße (Bussteig G 2)- Kolpingstraße - Süsterstraße - Rosenplatz



Linie N4 Richtung Kamp Promenade

Rosenplatz - Johannisstraße - Süsterstraße - Kolpingstraße - Lyrastraße (Bussteig G 1)- Kamp-Promenade



Linie N6 Richtung Rosenplatz

Neumarkt (Kollegienwall Bussteig E 2) - Pottgraben - Petersburger Wall - Johannisstraße - Rosenplatz



Eine Ersatzhaltestelle für die Haltestelle "Johanniskirche" in beiden Richtungen ist auf der Süsterstraße Höhe Johannisschule eingerichtet. Des Weiteren befindet sich die Ersatzhaltestelle "Salzmarkt" auf dem Johannistorwall Höhe Yello Möbel. Zusätzlich wird die Haltestelle "Alando Palais" von den Linien im Pottgraben bedient.



Weitere Informationen inklusive der Neubelegung der Bussteige im Zeitraum der Sperrung sind unter www.vos.info/sperrung_neumarkt zu finden. Generelle Informationen zu den Baumaßnahmen am Neumarkt werden von der Stadt Osnabrück auf der Website www.osnabrueck-neumarkt.de zusammengefasst.





