Nachlinien N40, N41, N45: Odeonsplatz entfällt in Rich-tung Münchner Freiheit vom 20. bis 23. August

Wegen Straßenbauarbeiten im Bereich Brienner Straße und Odeonsplatz gibt es eine Einschränkung bei den Nachtlinien N40, N41 und N45. Von Dienstag, 20. August, bis Freitag, 23. August, entfällt in den Nächten Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag die Haltestelle Odeonsplatz in Richtung Münchner Freiheit.



Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen an den Haltestellen über die Einschränkungen. Informationen zu allen Betriebsänderungen gibt es auch im Internet auf www.mvg.de, in der App „MVG Fahrinfo München“ sowie an der MVG Hotline unter 0800 344 22 66 00 (gebührenfrei).

