Jubiläum: Kinderferienfreizeit bietet seit zehn Jahre Entlastung für SWB-Eltern

Viele berufstätige Eltern stehen in den Sommerferien vor der Frage, wie ihre Kinder am besten in diesem langen Zeitraum betreut werden können. Bei den Stadtwerken Bonn ist das seit zehn Jahren anders, denn SWB-Mitarbeiterkindern wird in der zehntägigen Kinderferienfreizeit der Stadtwerke Bonn ein spannendes Programm geboten, während die Eltern arbeiten.



Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie birgt gerade während der Ferienzeit eine große Herausforderung für berufstätige Eltern, denn die Urlaubstage reichen nicht aus um die Kinder während der Schulferien zu betreuen. Seit 2009, und damit im zehnten Jahr, wird das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Stadtwerken Bonn erleichtert. Auch in diesem Jahr wird das Angebot wieder sehr gut angenommen: Insgesamt nehmen 36 Kinder im Alter von 6-11 Jahren an der zehntägigen Veranstaltung teil.



Zu den Programmpunkten gehören dieses Mal beispielsweise die Erkundung des Geysirs in Andernach, ein Besuch auf der Löwenburg sowie eine Führung am Flughafen Köln/Bonn. Ein besonderes Highlight der Jubiläumskinderferienfreizeit ist der gemeinsame Filmabend mit Pizza und anschließender Übernachtung in den Konferenzräumen in der Theaterstraße.



Sascha Schnitzler (ZAGS) unterstützt das neunköpfige Organisationsteam, das aus SWB-Kollegen besteht, zum ersten Mal. Er lobt das Engagement der Stadtwerke: "Für die Eltern ist die Kinderferienfreizeit eine große Entlastung und hilft die Betreuung in der Urlaubszeit zu sichern. Die Stadtwerke Bonn sind wirklich ein sehr familienfreundlicher Arbeitgeber!".



Die Kinderferienfreizeit ist einer der Bausteine, die die Work-Life-Balance bei den Stadtwerken Bonn fördern. Das Zentrum für Arbeit, Gesundheit und Soziales unter der Leitung von Sylvia Schmitter fördert damit als Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements die Erhaltung und Verbesserung der gesunden Lebensarbeitszeit.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren