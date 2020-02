Pressemitteilung BoxID: 785951 (Stadtwerke Augsburg Holding GmbH)

Sabine legt Wendeschleife am Hauptbahnhof bis mindestens Dienstagvormittag lahm

Orkan-Sturmtief über Augsburg

Nachdem trotz des heftigen Sturmtiefs „Sabine“ der Nahverkehr der Stadtwerke Augsburg (swa) in Augsburg am Montagvormittag weitgehend stabil fahren konnte, hat gegen 11 Uhr die Berufsfeuerwehr die Wendeschleife am Hauptbahnhof wegen der Gefahr herabstürzender Dachteile gesperrt. Seitdem können die Linien 3, 4 und 6 nicht zum Hauptbahnhof fahren. Nachdem das Hausdach nicht vollständig gesichert werden konnte, dauert die Sperrung bis mindestens Dienstagvormittag.



Damit wenden die Straßenbahnlinien 3, 4 und 6 am Königsplatz. An- und Abfahrt am Kö ist am Bahnsteig der Linie 2. Für die Linie 3 Richtung Stadtbergen sind soweit wie möglich Ersatzbusse eingerichtet. Der Hauptbahnhof ist ab Kö mit den Linien 22 und 23 sowie mit der Ersatzbuslinie B3 erreichbar.



Im Laufe des Montagvormittags war es zu einigen Sturmschäden gekommen, die auch den Nahverkehr betroffen haben. Ein umgestürzter Baum sowie vom Winde verwehte Mülltonnen auf Straßenbahntrassen haben ebenso zu kurzen Verzögerungen geführt, wie aufgewirbelten Plastiktüten, die sich in der Oberleitung am Oberhauser Bahnhof verfangen haben. Die Schäden konnten jeweils selbst oder mithilfe der Berufsfeuerwehr Augsburg rasch beseitigt werden. Insgesamt lief der Nahverkehr aber stabil. Die swa hatten zusätzliches Personal in der Leitstelle sowie bei den Hilfswagen eingesetzt.



Bei der Stromversorgung gab es, im Gegensatz zu anderen Regionen, im Stadtgebiet Augsburg keine Beeinträchtigungen.

