Die Mobil-Flat der Stadtwerke Augsburg

Zwei Preis-Pakete für 79 und 109 Euro monatlich / Alles fahren zum fixen Preis

Von Handytarifen kennt sie jeder, die Flatrate. Ab sofort bieten die Stadtwerke Augsburg (swa) bundesweit erstmalig eine Flatrate für Mobilität an. Damit können Bus und Tram, Carsharing-Auto und Leihrad in einer Stadt aus einer Hand genutzt werden. Die Mobil-Flat der swa gibt es in zwei Preis-Paketen für 79 und 109 Euro monatlich, je nachdem wie oft Carsharing genutzt wird. Die Flatrate ist ab sofort buchbar und gilt erstmals ab 1. November. „Wir gehen mit der Flatrate völlig neue Wege im Nahverkehr“, so swa Geschäftsführer Dr. Walter Casazza. „Zusammen mit neuen Abrechnungsmodellen für den ÖPNV ist das die Zukunft im Nahverkehr.“



Flexibel mobil sein ist heute entscheidend für die Mobilität in einer Großstadt: Bus und Straßenbahn, bei schönem Wetter ein Fahrrad und wenn nötig ein Auto für den Wocheneinkauf, den Ausflug oder den Urlaub. Oft gibt es Angebote, die sich nur auf ein Verkehrsmittel, also auf Carsharing oder Leihfahrrad oder ÖPNV beschränken. Die swa sind nun die ersten, die alle Mobilitätsarten gebündelt in einem Produkt zu einem fixen monatlichen Preis bündeln. Mit der swa Mobil-Flat ist das möglich, weil die swa alle Verkehrsarten, Bus, Straßenbahn, Carsharing und Leihrad, in Augsburg und der Region aus einer Hand anbieten.



Beim Handy ist die Flatrate längt das gängige Tarifmodell. Dafür gibt es Pakete mit Festpreisen. Damit kann unbegrenzt telefoniert werden, das nutzbare Datenvolumen entscheidet über den Paketpreis. Genauso ist es bei der Flatrate der swa für die Mobilität. Es gibt zwei Pakete, eines für 79 Euro im Monat, eines für 109 Euro. Enthalten ist immer ein Mobil-Abo Innenraum für den Nahverkehr mit einem Wert von aktuell 52,50 Euro und die kostenfreie Nutzung von swa Rad jeweils bis zu 30 Minuten, auch mehrmals am Tag. Der Preisunterschied beider Pakete liegt in der Nutzung von Carsharing.



So beinhaltet die „swa Mobil-Flat S“ für 79 Euro bis zu 15 Stunden oder bis zu 150 Kilometer Carsharing. Bei der „swa Mobil-Flat M“ können Carsharing-Autos bis zu 30 Stunden und ohne Kilometerbeschränkung im Monat genutzt werden. Wer in einem Monat einmal ausnahmsweise länger unterwegs ist oder weiter fährt, zahlt den normalen Carsharing-Tarif dazu.



Das swa Carsharing verfügt über mehr als 70 Standorte und 200 Autos aller Fahrzeugklassen in Augsburg und der Region. Außerdem gibt es neun Elektroautos in einem stationsunabhängigen System, dem sogenannten Freefloating.



Dabei ist es wichtig, dass bei den Paketpreisen nicht einfach die Kosten der einzelnen Komponenten addiert werden, sondern der Nutzer mit der Flatrate einen tatsächlichen finanziellen Gewinn hat. Da es eine solche Flatrate bisher nicht gibt, ist der Einführung eine einjährige Testphase mit 50 Testnutzern vorausgegangen. Aus dem Mobilitätsverhalten wurden dann die beiden Produkt-Pakete entwickelt. „Wir haben aus den gesammelten Daten der Testnutzer Angebotspakete geschnürt, die für den Kunden einen echten Mehrwert bedeuten“, so swa-Geschäftsführer Dr. Walter Casazza.



Zur Einführung bieten die swa ein Startangebot an: Wer sich bis zum 31. Dezember 2019 für eines der beiden Mobil-Flat Pakete entscheidet, kann sechs Monate lang die Carsharing-Leistung des Pakets M zum Preis von Paket S, also für 79 Euro nutzen. Weitere Informationen und Buchungen unter swa.to/mobilflat.

