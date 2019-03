Pressemitteilung BoxID: 745937 (Stadtwerke Augsburg Holding GmbH)

Bewegung bei der Jobsuche

Karrieretram von swa und Agentur für Arbeit

Die Stadtwerke Augsburg und die Agentur für Arbeit Augsburg bringen Bewegung in den Jobmarkt – im wahrsten Sinn des Wortes. In der ersten Karrieretram konnten sich jetzt 15 Unternehmen und Schüler beim „Job-Speed-Dating“ beschnuppern.



Ziel des Speed-Datings ist es, dass Ausbildungsbetriebe und Jugendliche zusammenfinden, denn ein persönliches Gespräch ist ein guter Einstieg in eine neue Beschäftigung. Die Agentur für Arbeit bietet häufiger Speeddatings für Jugendliche an. „Diese Veranstaltung in einer Straßenbahn abzuhalten, ist aber auch für uns neu und außergewöhnlich“, betont Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Augsburg, „aber es ist schön, dass wir auf diese Weise Aufmerksamkeit schaffen können.“



„Wir ergreifen gerne die Chance, zu zeigen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind“, ergänzt Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Casazza, „und wie könnten wir das besser tun als gleich zu zeigen, was die swa in der Stadt Augsburg alles bewegen.“



Die swa sind einer der größten Ausbildungsbetriebe in der Region und bieten Ausbildungen in neun Berufen an. Mehr zur Ausbildung bei den Stadtwerken unter www.swa-talents.de.

