Museumsnacht Köln - Neu: mit Streetfood-Markt, Instawalk und Rausgegangen-App

Nur noch eine Woche bis zur 18. Museumsnacht Köln! Mit vollem Elan treffen wir letzte Vorbereitungen für die Nacht der Nächte und möchten Sie heute über einige zusätzliche Goodies für die Besucher informieren – damit die Museumsnacht noch aufregender, erlebnisreicher und interaktiver wird.



NEU: Museumsnacht Köln mit Streetfood-Markt



Peruanisch, sizilianisch oder doch lieber kölsche Tapas? Wer viel Kunst guckt, braucht auch eine gute kulinarische Stärkung. Zum ersten Mal erwartet die Besucher in der Museumsnacht eine

Auswahl an köstlichem internationalen Streetfood. Direkt vor dem Schokoladenmuseum laden Köstlichkeiten aus der ganzen Welt zum Schlemmen bei schönstem Rheinblick ein. Von 17.30 Uhr bis 0.00 Uhr – ein Besuch ist auch ohne Museumsnacht-Ticket möglich.



Hier geht es zum Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/1904069909912096/



#museumsnachtkoeln: Instawalk zur Museumsnacht



Instagramer und Fotolover aufgepasst: Wir wollen eure Schnappschüsse sehen! Besucher können ihre eigene Entdeckungsreise durch die Museumsnacht machen und ihren persönlichen Instawalk festhalten. Das beste daran: Jedes Foto, das mit dem #museumsnachtkoeln auf Instagram hochgeladen wird, kann am Instaprinter im Museum Ludwig als Fotoprint abgeholt werden.



Rausgegangen-App zur Museumsnacht



Mit der App von Rausgegangen können Museumsnacht-Besucher sich ganz bequem durch die Nacht navigieren. Alle teilnehmenden Kunstorte sind auf einer interaktiven Karte verlinkt, so dass man ganz einfach die nächsten Stationen angezeigt bekommt – Infos und Programmbeschreibungen inklusive. Mehr dazu ab nächster Woche auf rausgegangen.de.



Alle Infos zur Museumsnacht, den teilnehmenden Stationen und Programmpunkten finden Sie auf museumsnacht-koeln.de



Kleiner Tipp: Auf unserer Homepage finden Sie ebenfalls einige Infos auf Englisch. Und auf unserer Facebook-Seite und unserem Instagram-Account halten wir Sie auf dem Laufenden – auch während der Museumsnacht!

