Veranstaltungssaison im Stadtpark Norderstedt - diese Veranstaltungen können aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden

Die Saisonvorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren, doch dann brachte das Coronavirus die Welt zum Stillstand. Die ersten Veranstaltungen im Stadtpark Norderstedt, wie das Familienfest am Ostermontag und das ParkErwachen am 1. Mai, fielen bereits aus. In Absprache mit den Veranstalter*innen und Kooperationspartner*innen, sagt die Stadtpark Norderstedt GmbH nun weitere Veranstaltungen im Park für dieses Jahr ab.



Die Gesundheit aller Besucher*innen und Mitwirkenden steht beim Stadtpark Norderstedt an erster Stelle steht und da der Schutz dieser bei den folgenden Veranstaltungen nicht sichergestellt werden kann, müssen leider folgende Veranstaltungen im Stadtpark Norderstedt für 2020 abgesagt werden:



· 15.-17.05.2020 trends 2020 – Markt im Park

· 29.05.2020 Fest der Sinne im Bustan

· 30.05.2020 7. Musikfest für alle – Die Jubiläumsedition

· 31.05.-01.06.2020 ParkPerPlex – Das Fest der internationalen Straßen- und Zirkuskünste

· 06.06.2020 Sommerfest Eid-al-Fitr

· 06.06.2020 Festival am See XIV

· 07.06. – 30.08.2020 Veranstaltungsreihe „Sonntags im Park“ (SiP)

· 07.06.2020 Benefizkonzert NORDwind (SiP)

· 12.06.2020 ELIXIA Firmenlauf

· 14.06.2020 Unsere WildeWelt (SiP)

· 20.06.2020 10. Norderstedter Drachenbootrennen

· 21.06.2020 ParkSnack (SiP)

· 05.07.2020 8. VFV-Oldtimer-Picknick (SiP)

· 11.07.2020 Boule-in-Schleswig-Holstein-Turnier

· 12.07.2020 Biologische Vielfalt in Norderstedt (SiP)

· 02.08.2020 querbeeet

· 22.-23.08.2020 Fashion & Food

· 27.-30.08.2020 ParkFunkeln Norderstedt

· 30.08.2020 Notinsel Sommerfest (SiP)

· 13.09.2020 50 Jahre – Norderstedt bewegt Inklusion

· 17.10.2020 Herbstfest auf dem Bauernhof



Das Stadtpark-Team bedankt sich bei allen Partner*innen, die die Veranstaltungssaison so lebendig und vielfältig gemacht hätten. Bei all den vielen großen und kleinen Veranstaltungen, in denen so viel liebevolles Engagementsteckt, wäre auch in diesem Jahr für jede/jeden Besucher*in etwas dabei gewesen. Die Stadtpark Norderstedt GmbH dankt auch allen Anbieter*innen, die den Park mit regelmäßigen Angeboten beleben, die hoffentlich bald wieder stattfinden können.



Aktuelle Informationen zu zukünftigen Veranstaltungen und Angeboten im Stadtpark Norderstedt, finden Sie unter www.stadtpark-norderstedt.de/veranstaltungen-im-stadtparknorderstedt.



Die Team des Stadtparks Norderstedt wünscht allen beste Gesundheit und hofft auf ein baldiges Wiedersehen!





